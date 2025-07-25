شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على تجار يمنيين.. تعرّف على الأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء 22 يوليو عن إدراج عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بجماعة (الحوثيين) على قائمة العقوبات وفقاً للمادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224 المعدّل بالأمر التنفيذي 13886. وشملت القائمة ما يلي:



1. يحيى محمد محمد الوزير – يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في الأمانة – اليمن.



2. محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف أيضاً باسم: محمد السنيدار) – يمني الجنسية، من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء – اليمن.



3. شركة السعيدة للتجارة والوكالات – مقرها في شارع حدة رقم 5، صنعاء – اليمن. تأسست بين عامي 2021 و2023 وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة.



4. مصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory) – مقره محافظة عمران، صنعاء – اليمن. تأسس عام 1982 ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت والجص.



5. شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية – مقرها صنعاء – اليمن. تأسست بتاريخ 7 مارس 2019،

6. شركة أركان مارس بتروليوم DMCC – مقرها برج دوم، أبراج بحيرات جميرا، دبي – الإمارات العربية المتحدة. تأسست بتاريخ 28 أبريل 2019 وتعمل في الأنشطة المساندة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. رقم التسجيل DMCC-684373 (الإمارات).



7. شركة أركان مارس بتروليوم FZE – مقرها برج الذهب، أبراج بحيرات جميرا، الثنية 5، شارع الكتلة I، دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ ولها مقر آخر في عجمان – الإمارات. تأسست بتاريخ 20 أبريل 2020، (الإمارات).



وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وتعطيل شبكات الدعم التابعة للحوثيين، وفق بيان