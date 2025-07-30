اخبار اليمن

عاجل:شاهد اول صورة للقيادي الزايدي عقب اطلاق سراحه في المهرة

0 نشر
0 تبليغ

عاجل:شاهد اول صورة للقيادي الزايدي عقب اطلاق سراحه في المهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:شاهد اول صورة للقيادي الزايدي عقب اطلاق سراحه في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فرجت السلطات الامنية عن القيادي الحوثي محمد الزايدي قبل قليل.
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فانه تم الأفراج الان عن القيادي محمد بن أحمد الزايدي  
وتوجه الزايدي الى عمان للعلاج وياتي اطلاق سراحه بعد وساطة سيتم اعادتها الى الحجز بعد عودته من عمان.
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

https://alkhalij365.co

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا