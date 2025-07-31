شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:شركات الصرافة بعدن تتخذ قرار مفاجئ عقب التحسن الكبير في سعر الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، الليلة نشاطها المتعلق ببيع وشراء العملات الصعبة

وقامت شركات الصرافة بعملية الإيقاف المفاجئ عقب أن شهدت أسواق الصرافة بعدن، اليوم تحسنًا كبيرًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، بعد أسابيع من التدهور المتواصل الذي أثار مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية والشعبية.



هذا و سجل سعر شراء الريال السعودي في السوق المحلية 610 ريال يمني، فيما بلغ سعر البيع 640 ريالًا، وهو ما يمثل تحسنًا لافتًا مقارنة بالأيام الماضية التي تجاوز فيها السعر عتبة الـ670 ريالاً

