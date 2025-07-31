شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة مالية تهز عدن.. مؤسسة إيرادية كبرى تورّد أقل من إيراداتها بعد مصارفة مشبوهة للدولار! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس، في منشور صادم على صفحته بموقع "فيسبوك"، عن واحدة من أخطر عمليات التلاعب المالي في مؤسسة إيرادية كبرى في العاصمة المؤقتة عدن، والتي يُقدَّر دخلها الشهري بأكثر من عشرة مليارات ريال يمني.

وبحسب المعلومات التي أوردها أنيس، تقوم المؤسسة منذ فترة بتوريد إيراداتها الشهرية إلى بنك تجاري خاص، حيث تتم مصارفة المبلغ كاملاً إلى الدولار الأمريكي، ثم يحتفظ به في البنك بانتظار ارتفاع سعر الصرف، ليتم لاحقًا تحويله مجددًا إلى الريال اليمني.

لكن بعد الانهيار الأخير في أسعار الصرف، صُرفت اليوم آخر دفعة تم تحويلها من الدولار إلى الريال، لتُفجَّر المفاجأة: المبلغ الناتج أقل من عشرة مليارات ريال، وهو ما خلق حالة من الهلع داخل المؤسسة، حيث اندلع شجار حاد بين رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي حول كيفية تغطية العجز قبل توريد المبلغ إلى البنك المركزي اليمني كما تنص السندات المالية الرسمية.

ووفقًا لما نقله أنيس، فإن الفارق المفقود ظل يُحوّل لصالح أحد النافذين في المؤسسة، والذي أشار إليه بـ"حق ابن علوان"، في تلميح إلى تورط شخصية نافذة أو جهة عليا تستفيد من فارق التحويلات، في واحدة من أبشع صور العبث بالمال العام.

وتأتي هذه الفضيحة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة وانهيار للعملة، ما يجعل الكشف عن مثل هذه الممارسات أمرًا بالغ الخطورة ويستدعي تحقيقًا عاجلًا من الجهات الرقابية والنيابية.

الصحفي عبدالرحمن أنيس اختتم منشوره بالقول: "أموال الدولة تُلعب في البنوك الخاصة.. والفقراء ينتظرون المرتب!"