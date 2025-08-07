شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، وبما يحقق نقلة نوعية في أدائه وخدماته.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، القائمَ بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور واعد باذيب، ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.

واطّلع الرئيس الزُبيدي، خلال اللقاء، على سير العمل في الوزارة، ومؤسساتها وهيئاتها، والخطط الجاري تنفيذها لتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المؤسسي في مختلف المؤسسات والهيئات والمرافق التابعة للقطاع.

كما استمع الرئيس الزُبيدي إلى شرح مفصل حول أبرز المشاريع المنجزة، وفي مقدمتها إدخال خدمة الإنترنت الفضائي (ستارلينك)، والمشاريع قيد التنفيذ، وأبرزها استكمال المرحلة الثانية من خطة التوسعة الشاملة لشبكة "عدن نت" وتطوير بنيتها التحتية، وجهود الوزارة لجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الخدمات التقنية في عموم البلاد، والعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة تُمكّن الدولة من استعادة السيطرة الكاملة على القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد.

وعبّر الدكتور واعد باذيب في ختام اللقاء، عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي يقدّمه الرئيس الزُبيدي لوزارة الاتصالات، وجهوده المستمرة في تذليل التحديات التي تواجه عمل الوزارة، مؤكداً التزام قيادة الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطط التطويرية لتعزيز حضور القطاع ودوره في التنمية الشاملة.

حضر اللقاء، عماد محمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.