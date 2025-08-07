شكرا لبحثكم عن خبر خالد سلمان يعلق على واقعة الشاعري و الشيباني وشركة خور مكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق السياسي الجنوبي والكاتب الصحفى خالد سلمان على حديث مدير شرطة خورمكسر مع شاب عدني ورفضه تقييد بلاغ بفقدان جوازه من أجل أن يستطيع قطع بدل فاقد .

وقال سلمان "مدير شرطة خورمكسر يطالب شاباً من أبناء عدن، المغادرة إلى بني شيبه حيث مسقط رأس الجد الأول ، لتسجيل بلاغ فقدان وثيقة، دون أن بنسى لعن عبدالفتاح اسماعيل " .

اشار الى إنه "أذا كان هذا القائد يفكر بهذه العنصرية الكريهة، فتوقع للسبب ذاته أن يصلبك جندي احدى النقاط، على جدار ويطلق عليك الرصاص" .

أكد أن "الأمن رديء ببعض قادته حد الإضرار بالقضية الجنوبية التي يدعي الدفاع عنها" .

وأشار إلى أن "المطلوب إعادة التنشئة لاجهزة الأمن، على قاعدة إحترام الآدمية وحقوق الإنسان" .