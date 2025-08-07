شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يُحذر من تنامي التخادم بين مليشيا الحوثي وحركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، سعادة عبدالحكيم محمد أحمد، سفير جمهورية الصومال لدى بلادنا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس الزُبيدي على عمق الروابط المتينة التي تجمع بين بلادنا وجمهورية الصومال، مشددًا على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، ولا سيما في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك لحماية ممرات الملاحة الدولية، ومكافحة أعمال القرصنة البحرية، ووقف أنشطة التهريب بمختلف أشكالها، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.

وحذّر الرئيس الزُبيدي من المخاطر المتزايدة الناتجة عن التخادم المتنامي بين ميليشيا الحوثي الإرهابية، وحركة الشباب الصومالية، وتنظيم القاعدة، مؤكدًا أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدي لمخططاتها وإفشالها.

وتطرّق اللقاء أيضًا إلى قضية الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من دول القرن الأفريقي عبر السواحل اليمنية، حيث أعرب الرئيس الزُبيدي عن بالغ أسفه للحادث الأليم الذي شهدته سواحل محافظة أبين، إثر غرق قارب كان على متنه عشرات المهاجرين الأفارقة، مقدّمًا خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا.

وشدّد الرئيس الزُبيدي على ضرورة وضع حلول عاجلة وفعّالة لمعالجة أزمة اللاجئين، بما يخفف من معاناتهم الإنسانية، ويحول دون استغلالهم من قِبل شبكات التهريب، ويضمن سلامتهم وكرامتهم.

من جانبه، عبّر السفير الصومالي عن تقدير بلاده للمواقف الأخوية الثابتة لبلادنا، مؤكدًا حرص الحكومة الصومالية على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في الجانب الأمني، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، عبّر السفير عن شكره وامتنانه للرئيس الزُبيدي على دعمه المستمر للسفارة الصومالية في العاصمة عدن، وإسهاماته في تأمين طاقمها، وتهيئة الظروف المناسبة لأداء مهامهم على أكمل وجه.

حضر اللقاء: محمد الغيثي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، وعماد محمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة، ومحمد علي أحمد، نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي.

ومن الجانب الصومالي، محمد جيلاني حسين، السكرتير الثاني في السفارة الصومالية.