ستنصدم من النتيجة...يمني يختبر سرعة انترنت ستارلينك خلال رحلة بالطائرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الخبير اليمني الدولي في الأمن الرقمي، المهندس فهمي الباحث، اختبارا لسرعة الانترنت الفضائي "ستارلينك"، خلال رحلة جوية له قبل يومين.



الباحث بحسب الفيديو الذي نشره على حسابه في فيسبوك، كشف انه يمكن استخدام ستارلينك خلال سفرك جوا، مشيرا إلى ان تجربته أظهرت انه يمكن استخدام الإنترنت بسرعة تصل الى 250 ميجابايت في الثانية مما يتيح لك انجاز الاعمال من الجو ومشاهدة الفيديوهات بجودة عالية.



