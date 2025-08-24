نائب أمير القصيم يشارك في حملة تبرع الدم بمبادرة سمو ولي العهد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خبر حصري: صاحب السمو الأمير فهد بن سعد يشارك في حملة التبرع بالدم

تم اليوم مشاركة صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم، في حملة وطنية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعزيزًا لروح التكافل وترسيخًا لثقافة العمل الإنساني.

تحت رعاية القيادة الرشيدة ودعمها الكبير للقطاع الصحي، تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة المبادرات الوطنية النوعية التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح وضمان توفر الدم في بنوك الدم في مختلف مناطق المملكة. وأكد سموه أن هذه الحملة تعكس روح التكافل والمسؤولية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أشاد سمو الأمير فهد بن سعد بجهود منطقة القصيم في دعم مستهدفات الحملة، مؤكدًا على التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة. وثمن جهود الجهات الصحية في التحضير والتنظيم لهذه الحملة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز ثقافة التبرع بالدم وتحفيز المجتمع على المشاركة الفعالة في هذه القضية الإنسانية الهامة.