عاجل:اخر المستجدات بشان المنخفض الجوي وماسيحدث في عدن

عدن - ياسمين التهامي - تظهر صور الأقمار الصناعية استمرار تدفق بخار الماء باتجاه الأراضي اليمنية، ما ينذر بموجة جوية جديدة قد تؤثر على مناطق واسعة في البلاد.

​وفقاً للراصد الجوي رامي أبو محمد، من المتوقع أن تتحول الموجة بشكل كبير نحو الهضاب والصحاري والمرتفعات الغربية خلال الساعات القادمة. كما يتوقع أن تمتد السحب الرعدية لتصل إلى محافظات البيضاء والضالع، وقد تمتد أيضاً لتغطي أجزاء من لحج وأبين وعدن.

​ويُعزى هذا التوقع إلى الفوارق الحرارية وتوفر عامل الرطوبة اللازم لتشكل الغيوم، خصوصاً في الطبقات السفلية من الغلاف الجوي.

​وأشار أبو محمد إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار على محافظة عدن خلال الساعات القادمة، مؤكداً أن الصورة ستتضح أكثر مع المتابعة المستمرة لتدفقات الرطوبة.