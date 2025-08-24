شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا مايحدث الان في خط الحسوة – كالتكس بالعاصمة عدن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة عدن في هذه اللحظات تدفقاً كثيفاً للسيول الجارفة على خط الحسوة – كالتكس بمديرية البريقة، ما أدى إلى شل حركة السير وتوقف حركة المركبات بشكل كامل.

وقال شهود عيان إن السيول تجري بقوة كبيرة على الطريق الرئيسي الرابط بين الحسوة وكالتكس، وسط تحذيرات من خطورة العبور في هذه الأثناء، فيما تزايدت المخاوف من تفاقم الأضرار مع استمرار تدفق المياه.

وتُعد هذه المنطقة أحد أهم الطرق الحيوية التي تربط مديريات عدن ببعضها، ما يهدد بعزل بعض الأحياء مؤقتاً في حال استمرار تدفق السيول.