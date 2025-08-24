شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للغارات العنيفة الذي استهدفت العاصمة صنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �نّت طائرات حربية “إسرائيلية”، خلال الدقائق الماضية، سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت أعيان مدنية، مخلفة أضرارًا كبيرة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأظهرت صور التُقطت من مواقع متفرقة حجم الدمار الذي طال مواقع مدنية وسط أحياء مكتظة بالسكان.

كما وثّقت عدسات الكاميرا مشاهد الحرائق والانفجارات، عقب قصف مباشر في أحياء سكنية واسعة.

وتداول ناشطون صورًا من قلب الأحياء السكنية التي اهتزت بفعل الانفجارات، حيث ظهرت نوافذ محطمة ومنازل متضررة في محيط المناطق المستهدفة، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى إخماد الحرائق وإجلاء العائلات.

الهجمات الجديدة أثارت موجة استنكار واسع، حيث حذرت منظمات حقوقية من أن استهداف المرافق المدنية يُشكل تهديدًا مباشرًا لحياة ملايين اليمنيين، ويضاعف الأزمة الإنسانية في بلد يواجه حربًا مستمرة منذ نحو عقد.

