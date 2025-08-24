شكرا لقرائتكم خبر عن توتر داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل الخلافات حول غزة حقيقية؟ والان مع التفاصيل

في خضم التوترات والتكهنات حول خلافات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل مدينة غزة وتوسيع نطاق الحرب، يسعى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى تهدئة الأجواء.

أكد كاتس في منشور على منصة "إكس" على دعم القيادة السياسية الكامل للجيش، مشددًا على ضرورة الوحدة والتعاون بين الطرفين.



تأتي تصريحات كاتس في وقت يتداول فيه الإعلام الإسرائيلي أخبارًا عن خلاف حاد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، حيث وقع جدال حاد بينه وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعكس هذا التوتر حجم الضغوط التي تواجهها حكومة نتنياهو، خاصة مع تقديرات عسكرية تشير إلى أن عملية السيطرة على مدينة غزة قد تستغرق عامًا أو أكثر.



في الوقت نفسه، تتزايد المطالبات الداخلية بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من أجل تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين. هذه المطالبات تأتي في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، والتي لم تسفر عن أي تقدم ملموس حتى الآن، على الرغم من الجهود المكثفة للوسطاء المصريين والقطريين.