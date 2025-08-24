طالب مبتعث من جامعة جازان يحصل على جائزة “أفضل أداء تدريسي” في جامعة موناش الأسترالية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مبتعث من جامعة جازان يفوز بجائزة “أفضل أداء تدريسي” في جامعة موناش الأسترالية

فاز الأستاذ سامي هرملي، عضو هيئة التدريس بالكلية التطبيقية في جامعة جازان، بجائزة مرموقة من جامعة موناش الأسترالية تحت اسم “Purple Letter”، تقديرًا لتميزه في الأداء التدريسي. هذا الإنجاز الرائع جاء بعد تقديره من قبل عميد كلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة.

تميز هرملي بفوزه بهذه الجائزة نتيجة لجهوده ضمن فريق التدريس الذي حقق أفضل أداء في تدريس مادة التسويق الدولي (MKF5260) خلال الفصل الدراسي الثاني من عام 2024، لطلبة الماجستير في تخصص التسويق.

يُعتبر هذا الإنجاز إضافة مهمة لسجل الجوائز التي تمنحها جامعة موناش، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على تقييم الطلاب لأداء التدريس والوحدات (SETU)، مما يعكس جودة الأداء الأكاديمي والتزام الجامعة بتعزيز بيئة تعليمية تحفز على الإبداع والتميز.