بكلمات من القلب.. رانيا فريد شوقي تحتفي بذكرى يوم زواجها العاشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 09:59 مساءً - احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بذكرى يوم زواجها من تامر الصراف، والتي تحل اليوم 24أغسطس، وذلك من خلال منشور رومانسي مرفق بفيديو قصير يحتوي ‏على صور شخصية جمعتهما سويًا.‏

رانيا فريد شوقي ترسل كلمات رومانسية لزوجها

عبر صفحتها الشخصية بالـ"فيسبوك" جاءت كلمات رانيا فريد شوقي تعبيراً صادقاً عن رحلة حب استمرت عقداً من الزمان، كُتبت فيها أجمَل الذكريات وفق وصفها، ‏حيث قالت:‏ "كل عيد جواز و انت سندي و حبيبي و اماني عقبال العمر كله..10 سنين مرّوا بسرعة... فيهم ألف ذكرى حلوة.. ذكريات بتفكرني إن الحب مش يوم ولا ‏مناسبة... ده رحلة كاملة.. ورحلتي معاك هي أجمل قدر".‏

احتفال رانيا فريد شوقي بيوم زواجها- الصورة عبر حسابها الخاص بالفيسبوك

آخر أعمال رانيا فريد شوقي الفنية

يُذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي كان مسلسل "حسبة عمري"، الذي عُرض في شهر رمضان 2025. المسلسل شارك في ‏بطولته عددٌ ‏من النجوم، أبرزهم: روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، عمر رزيق، نادين، وآخرون. ‏وهو من تأليف ‏محمود عزت. وإخراج مي ممدوح.

ودارت أحداثه حول (هند) التي تتفاقم الخلافات بينها وبين زوجها (فاروق) ويطردها من المنزل؛ فتسعى للحصول على الطلاق ‏والمطالبة ‏بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته؛ فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ‏ما بين مؤيّد ‏ومعارض.

كما شاركت رانيا فريد شوقي، ببطولة مسرحية "مش روميو وجوليت"، والتي تأتي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور ‏أيمن ‏الشيوي. ‏

وهي قصة مستوحاة من قصة "روميو وجوليت" لـ ويليام شكسبير. وتشارك بطولتها بجانب كلٍّ من الفنانين: علي الحجار، ميدو ‏عادل، ‏عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.‏



