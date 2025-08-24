خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري

تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
