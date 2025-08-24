مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن فريق البرمجة السينمائية لدورة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 06:58 مساءً - كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن فريق البرمجة ‏السينمائية للدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 ‏في "البلد" جدة التاريخية.

فريق البرمجة ‏السينمائية للدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تحت قيادة أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي، يضم فريق البرمجة: الصحفي والناقد السعودي ‏أحمد العيّاد، مؤسس ورئيس تحرير موقع "فاصلة" السينمائي، وعضو الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (FIPRESCI)؛ ‏حيث يتولى منصب "مبرمج أول". ‏

كما تنضم جوزفين حبشي، الصحفية والناقدة والكاتبة اللبنانية؛ لتشغل منصب "مبرمج أول" ضمن فريق البرنامج ‏السينمائي العربي، بخبرة تمتد عبْر الإعلام التلفزيوني والصحافة المكتوبة، من أبرزها عملها مع صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتتولى مريم عبد الله مهام مبرمجة وموفدة المؤسسة في مصر؛ حيث شغلت مريم مناصب سابقة في كلٍّ من: ‏‏"ساموسوشيال إنترناشيونال مصر"، والمجلس السويسري للفنون، وأستوديو "وايت هورس‏".

أما بديع مسعد؛ فينضم كمدير لبرنامج الأفلام القصيرة ضمن الفريق العربي. وهو مخرج ومحاضر في الأكاديمية اللبنانية ‏للفنون الجميلة، كما شغل مناصبَ في: "إم سي ديستربيوشن"، وسينما "متروبوليس" في بيروت.

ويواصل محيي قارئ مهامه كمدير للبرنامج السعودي، بخبرة تَزيد على سبع سنوات في البرمجة، إلى جانب خلفيته الإبداعية ‏كمخرج ومدير تصوير، داعماً للسينما السعودية محلياً ودولياً.

تشكيل فريق جديد للبرمجة الدولية

عقب تعيينها مؤخراً كمديرة للبرامج الدولية، باشرت فيونولا هاليغان بتشكيل فريق جديد للبرمجة الدولية، يضم المنتج ‏ومؤسس شركة غود كايوس مايك غودريدج ‏(Ballad Of A Small Player، ‏Left-Handed Girl، ‏Santosh)، الذي يُعرض ‏فيلمه ‏Orphan من إخراج لازلو نيميش في المسابقة الرسمية بـ مهرجان فينيسيا.

ينضم مايك إلى الفريق كمستشار للبرنامج ‏الدولي. وقد شغل منصب مدير مهرجان ماكاو السينمائي (2017–2020)، ومبرمج مهرجان سراييفو (2012-2017)، كما ‏تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ‏Protagonist Pictures، ورئيس تحرير مجلة سكرين إنترناشونال.

كما تنضم إلى الفريق كمستشارة للبرمجة الدولية للمشاريع الآسيوية، "جيوفانا فولفي"، وهي أمينة برامج في مهرجان ‏تورونتو السينمائي الدولي، خاصة على سينما الصين القارية وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية. وتشمل خبرتها ‏السابقة: العمل مع مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجاني روما وتورينو السينمائيين.

وتنضم ديبتي دي كونها، المبرمجة المقيمة في مومباي والمديرة الفنية السابقة لمهرجان مامي مومباي السينمائي، كمستشارة ‏للبرمجة الدولية للمشاريع السينمائية من جنوب قارة آسيا. تمتلك ديبتي خبرة تتجاوز خمسة عشر عاماً في أسواق ‏ومهرجانات مرموقة، منها: ‏NFDC Film Bazaar، ومهرجانات فينيسيا ولوكارنو ومهرجان "كان"، وتشتهر بدعمها للمواهب ‏الصاعدة في جنوب آسيا.

كما يتولى أليكس موسى سُوادوغو منصب مستشار البرمجة الدولية للمشاريع الأفريقية. ويشغل أليكس حالياً منصب ‏المدير العام للوكالة البوركينية للسينما، وهو مؤسس ‏Ouaga Film Lab، وهو مختبر لتطوير الأفلام ‏والإنتاج المشترك في بوركينا فاسو، كما تولى مناصب المدير الفني لكلٍّ من: مهرجان فسباكو ومهرجان لوزان للسينما ‏الأفريقية.

المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر: "يشكل فريق البرمجة ‏العمود الفقري لمهرجاننا"

من جانبها، علّقت شيفاني باندايا- مالهوترا، المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي:‏ "يشكل فريق البرمجة ‏العمود الفقري لمهرجاننا؛ حيث يعمل بلا كلل على نسج الأعمال التي نعرضها، وصياغة التوجه الفني لكل دورة. ومن الملهم أن ‏نصوغ الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع مجموعة من المبرمجين الموهوبين، المرتبطين بعمق بالمشهد ‏السينمائي، والمدفوعين بشغفهم الفني. ونتطلع إلى مشاركة ثمار عملهم مع جمهورنا المحلي والدولي في ديسمبر المقبل"‏.

يمكنك قراءة البحر الأحمر تكشف أعضاء لجنة تحكيم تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة: تعرّفي إليهم

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في سطور

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية، أُسِّست لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة ‏الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية، تساهم معاً في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر ‏الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.‏

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة؛ حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي، مع الحفاظ على تراث ‏السينما العربية الكلاسيكية.‏

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في ‏المملكة العربية السعودية وأفريقيا وآسيا.‏



