صدمة في كواليس مسلسل Emily in Paris وفاة مفاجئة تهزّ التصوير

توفّي دييغو بوريلّا، مساعد مخرج مسلسل Emily in Paris، عن عمر يناهز ٤٧ عامًا.

وقالت متحدثة باسم استوديوهات Paramount Television في بيان لمجلّة “بيبول”.

“نشعر بحزن عميق لتأكيد الوفاة المفاجئة لأحد أفراد عائلة إنتاج مسلسل Emily in Paris. قلوبنا مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت الصعب للغاية”.

ووفقًا لتقارير صحف محلية مثل La Repubblica وIl Messaggero وCorriere della Sera، أُعلن عن وفاة بوريلّا بعد انهياره أثناء تصوير الموسم الخامس من المسلسل في إيطاليا، وذلك حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس ٢١ أغسطس. وقعت المأساة أثناء التحضير لتصوير المشهد الأخير داخل فندق Danieli في مدينة البندقية.

وحاول الطاقم الطبي الموجود في موقع التصوير إنعاش بوريلّا، لكنه فارق الحياة في المكان. وأكّد طبيب محلي أنّ الوفاة نجمت على الأرجح عن أزمة قلبية مفاجئة، بحسب ما نقلته La Repubblica.

وتم تعليق تصوير الموسم الخامس من المسلسل عقب الحادثة، وفقًا لما ذكرته Il Messaggero، قبل أن يُستأنف العمل يوم السبت ٢٣ آب/أغسطس الجاري.

كان بوريلّا شخصية بارزة في الوسط الفني في البندقية، وتلقّى تدريبه في روما ولندن ونيويورك، كما عمل في مجال الفنون البصرية والأدب، وفقًا لـ La Repubblica.

وكان موجودًا في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة لتصوير الموسم الخامس من Emily in Paris.

وقبل أيام قليلة من وفاته، نشرت الممثلة ليلي كولينز، التي تجسّد الشخصية الرئيسية في المسلسل، صورًا من كواليس التصوير في مواقع مختلفة من ايطاليا.