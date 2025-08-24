بعيدًا عن الأبطال: نجمات خطفن الأضواء في مسلسل 220 يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 11:04 صباحاً - منذ عرض أولى حلقاته، استطاع مسلسل 220 يوم أن يتصدر المشهد الدرامي بعد أن لمست قصته قلوب ومشاعر المشاهدين، ولاسيما الذين تعرضوا لأحداثه على أرض الواقع، فالعمل يعتمد على الجانب الإنساني ذي اللون العاطفي حول زوج يُدعى "أحمد" ويقدم شخصيتة كريم فهمي، الذي يكتشف إصابته بورم في المخ، وأمام ذلك تخوض زوجته "مريم" الفنانة صبا مبارك، تحديات عدة تتخللها لحظات خوف وقلق قاسية جداً. ورغم الإشادة الكبيرة التي حظي بها الثنائي كريم فهمي وصبا مبارك على أدائهما الصادق للشخصيات التي أُسندت إليهما، إلا أن هناك نجمات كان لهن نصيب من هذه الإشادات رغم ظهورهن المحدود في حلقات بعينها، هؤلاء سوف نتعرف عليهن في التقرير التالي.

ستيفاني عطاالله.. رومانسية في زمن هادئ

في حقبة زمنية قديمة تسودها أجواء هادئة وبسيطة، أخذت النجمة اللبنانية ستيفاني عطاالله جمهورإلى رحلة رومانسية كلاسيكية، جعلتهم من خلالها يأخذون قسطاً من الراحة وفرصة لكي يلتقطوا أنفاسهم من أحداث العمل المؤلمة، حيث شهدت الحلقة العاشرة ظهور الفنانة، والفنان محمود ياسين جونيور، في مرحلة الشباب وهما يتقمصان والديّ "مريم" صبا مبارك في مرحلة الشباب.

ويحمل الخط الدرامي الذي جمع بين «سيف» محمود ياسين جونيور، و«لينا» (ستيفاني عطا الله) ملامح رومانسية مشوقة، بدأت صدفتها الأولى على متن الطائرة، حين تسبب دخول «لينا» المتعجل في إفساد بدلة "سيف" البيضاء بانسكاب العصير عليها، لتنشأ مشادة قصيرة كشفت اختلاف شخصيتيهما وحدة الموقف، لكن القدر يعيد جمعهما مجددًا حيث تنشأ علاقة إعجاب متبادل تُتوج بمفاجأة غير متوقعة، حين يطلب "سيف" يد "لينا" للزواج، فتوافق.

أنغام سيد درويش

ولم تكتفِ ستيفاني عطاالله بذلك، بل قررت أن تذكر متابعي المسلسل بأغاني هذه الحقبة القديمة والتي لا تزال في أذهان الكثيرين، فقدمت بصوتها العذب أغنية سيد درويش الشهيرة "أنا هويت وانتهيت"، التي عبرت من خلالها عن حبها ومشاعرها الصادقة تجاه الشخص الذي أحبته ووقعت في غرامه وهو "سيف".

وبهذا تنجح ستيفاني عطاالله في إضفاء لمسة رومانسية كلاسيكية على أحداث "220 يوم"، مزجت بين الدراما والأغاني الخالدة، تاركة بصمة خاصة في ذاكرة المشاهدين.

تقلا شمعون.. مشاعر مفقودة

نجمة أخرى خطفت القلوب رغم ظهورها الذي لا يتخطى سوى دقائق معدودة، وهي الفنانة تقلا شمعون، التي أبكت الكثيرين ممن مروا بنفس ظروفها، فهي "الأم" التي تجردت تماماً من مشاعر الأمومة بسبب الإدمان، مما تسبب في حرمانها من ابنتها "مريم" والتي تلعب دورها صبا مبارك.

"ماعرفت أكون أم " بصوت خافت يملؤه الحزن، صارحت تقلا شمعون ابنتها "مريم" عن سبب الابتعاد عنها لسنوات طويلة، وذلك بعد عتاب حاد يغلب عليه العاطفة من الأخيرة حاولت من خلاله الكشف عن السبب وارء حرمانها من عاطفة الأمومة طوال هذه المدة، لتأتي الإجابة صادمة لها بعد أن كشفت لها تقلا عن السر، قائلة: "أنا كنت بمصر في مستشفى خاصة بتعالج من الإدمان".

وبهذا الأداء العفوي الصادق، استطاعت تقلا شمعون أن تترك بصمة مؤثرة في وجدان المشاهد، لتجسد مأساة "الأم المفقودة" التي أضاعت مشاعرها تحت وطأة الإدمان، ورغم قصر ظهورها، إلا أن لحظاتها القليلة كانت كفيلة بأن تحفر وجعها في ذاكرة الجمهور، مؤكدة أن قوة الدراما لا تُقاس بزمن الظهور، بل بصدق الإحساس.

لينا صوفيا..شعاع الأمل

بفستانها الأبيض وخطواتها الحالمة، تجسد "بهية – لينا صوفيا" صورة الأمل الذي يتمسك به والدها أحمد (كريم فهمي)، بعدما علم بإصابته بورم في المخ، لتصبح بهية بطلة روايته الأخيرة، وحلم عمره الذي طال انتظاره بعد سنوات من محاولات الإنجاب مع مريم (صبا مبارك). على مدار، يعيش أحمد صراعًا بين قسوة المرض ورغبته في رؤية طفلته المنتظرة، متسائلًا إن كان القدر سيسمح له باحتضانها يومًا، أم يكتفي بأن تظل حاضرة في خياله كراقصة باليرينا كما يتمنى، ليبدأ أحمد رحلة خيالية ينسجها على صفحات روايته الجديدة، بطلتها الطفلة المنتظرة.

خلال 220 يومًا، يرافق المشاهد أحمد في حكاية ميلاد بهية، بين قلقه من الموت وأمله في أن يمنحه القدر فرصة لرؤيتها، بل ورغبة قلبه في أن يراها راقصة باليرينا كما حلم. ويبقى السؤال: هل ينتصر الأمل على المرض؟ أم يخطف القدر اللحظة قبل أن تتحقق الأمنية؟

مسلسل 220 يوم

يواصل جذب اهتمام الجمهور العربي بقصته المشحونة بالعاطفة والتوتر الإنساني، تحت قيادة المخرج كريم العدل الذي قدم صورة بصرية آسرة عكست العمق النفسي للأبطال، ومن خلال أداء مؤثر لـ صبا مبارك التي نجحت في أن تُجسد الحزن والقوة في آنٍ واحد؛ والمسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.

