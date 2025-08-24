حسام حبيب يكشف حقيقة تعرض شيرين لوعكة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 01:02 مساءً - نفى الفنان حسام حبيب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، حول تعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية مفاجئة، واستدعاء الأطباء إلى منزلها لمتابعة حالتها الصحية والنفسية.

حقيقة مرض شيرين عبد الوهاب

أكد حسام حبيب في تصريحات صحفية، أن كل ما تم نشره عن تعرضلوعكة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وطالب الجميع بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار وتداولها تجنباً للمسائلة القانونية.

وقد تفاعل محبي شيرين مع هذا الخبر، خاصةً وأنها أثارت حالة كبيرة من الجدل حول حالتها الصحية، بعدما قامت بتقديم رسالة صوتية تعلن فيها إنهاء تعاونها مع المستشار ياسر قنطوش وكان واضح على صوتها التعب والاضطراب.

ومؤخراً أصدر حسام حبيب بيان رسمي كشف من خلاله عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، بعدما أصدر الأخير بيانًا يكشف عن عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في بيان: "في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات غير صحيحة نسبت لي من قبل المدعو ياسر قطنوش المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن أنني بدأت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعتي، وذلك لحماية مصلحتي القانونية والشخصية".

وأكد حبيب أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة يائسة من قطنوش للضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدماته بسبب أخطائه المتكررة معها ونتيجة تقصيره اخفاقه في أغلب القضايا القانونية المكلف بها والتي تسبب فيها في أزمات متعددة.

بيان جديد من شيرين عبد الوهاب

أكدتأيضاً على أزمتها مع محاميها وإنهاء تعاونها معه وأصدرت بياناً عبر حسابها على موقع التدوينات إكس قال فيه: "تعلن الفنانةلجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكدأنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب—سواء كانت جميلة أو صعبة—منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".

وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".

