ورود وخطايا.. مسلسل جديد للنجم التركي مراد يلدريم

مراد يلديرم يعود مجدداً للدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 06:58 مساءً - اجتمع نجوم المسلسل الجديدGüller ve Günahlarوعلى رأسهم النجم التركيفي بروفة القراءة الأولى؛ معلنين بذلك بداية مرحلة جديدة من العمل المنتظَر عرضه قريباً في موسم "مسلسلات الخريف". وقد تصدّرت صور البروفة مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت إعجاب محبي الدراما التركية الذين توقعوا للمسلسل نجاحاً مُسبقاً.— Kanal D (@KanalD)البروفة لم تكن مجرد لقاء عابر؛ بل كانت أول فرصة يلتقي فيها فريق العمل كاملاً. وجاء ضمن الحضور: البطلان الرئيسيان، وكذلك نخبة من النجوم الأتراك، من بينهم: أويا أونوستاسي، جوليناي كالكان، سردار أورتشين، إيميل كولججن، أحمد ساراتشوغلو، ألينا سولاكر، كان تشاكر، سردار أوزر، جيزيم سيفيم، نسليهان أرسلان، إمري أوزجان، وميرفي سو.كما يستعد كلٌّ من: بينجي وبيرين جينتشالب ومينا أكدين ويادي أرايجي، للانضمام إلى العمل في أدوار محورية لاحقاً.

المسلسل يجمع بين المستقبل المجهول والماضي المعقد

مراد يلدريم وشهرة عربية واسعة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية سرحات (يجسدها مراد يلدريم)، الرجل الذي يجد نفسه في مواجهة سرّ مدوٍّ يقلب حياته رأساً على عقب، ويضعه على مسار جديد مليء بالتحديات. خلال رحلته، يتقاطع مصيره مع زينب (جيمري بايسل)، الشخصية التي تحمل بدورها ماضيًا معقدًا؛ لتتشابك بينهما خيوط من الأسرار والخيانة والعاطفة الجارفة.النص كتبته يلدا إروغلو، والتي صرحت بأنها مزجت البُعد الإنساني بالتشويق الدرامي، وعكست تعقيدات العلاقات الإنسانية. أما الإخراج، تولاه دينيز جان تشيليك.، النجم التركي الساطع، الذي حقق نجاحاً واسعاً في تركيا والوطن العربي، بدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح الجامعي؛ حيث قام بالتمثيل فيه لمدة ثلاث سنوات قبل أن يقرر دخول مجال الدراما التلفزيونية.كانت أول مشاركاته التلفزيونية في عام 2003 بأدوار صغيرة في مسلسلات مثل Ölümsüz Aşk، ثم تدرّج في أدواره حتى انطلاقة نجوميته في مسلسل Fırtına عام 2006.وكانت أبرز أعماله: مسلسل "عاصي" الذي عُرض بين "2007- 2009" ولعب دور "دمير دوغان" وحقق شعبية واسعة؛ خاصة في العالم العربي، هو وبطلة العمل توبا بويوكستون. ومن هنا جاءت انطلاقته المحلية والعالمية.قد ترغبين في معرفة أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمياً