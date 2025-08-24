لانا ولين لستايل كود مع مريم.. تعليقات سلبية كادت تفرق بيننا وهدية عيد ميلاد قلبت الموازين!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 01:02 مساءً - في حلقة مليئة بالحكايا الشيّقة وكواليس ما نراه على السوشيال ميديا، فتحت كلٌّ من لانا ولين محمد قلبهما لمريم الخالدي في الحلقة الثالثة من برنامج الخليج 365 «ستايل كود 3 مع مريم». بدأت الحلقة بأحاديث صديقات حول حفلة يوم ميلاد لين، وأغرب الهدايا التي وصلتها، والشعر والمكياج، بالإضافة إلى نصائح من لانا للين قبل دخول الجامعة، وروتين العناية بالشعر الخاص بمريم مع المجموعة الجديدة L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss، وصولاً إلى تحدي الشعر في نهاية الحلقة.

إلى التفاصيل.

لانا ولين.. مابين السوشيال ميديا والحياة اليومية!

لين محمد في الحلقة الرابعة من ستايل كود مع مريم



كانت مريم من بين حضور حفلة يوم ميلاد لين، لذا تبادلت مع ضيفاتها الكثير من الأحداث حول هذا اليوم. رفضت مريم الغناء، لكنها قدّمت للين الهدية التي رغبت لانا أن تحصل عليها، وهي لابوبو باللون الأزرق، فيما قدّمت لانا لها مبلغًا ماليًا كي تشتري به ما يحلو لها. أما أغرب هدية حصلت عليها لين فكانت من شقيقها مصطفى، وهي عبارة عن سماعات أذن وMacBook.

انتقل الحديث إلى كرة القدم والفرق التي تشجعها كل منهما، إلا أنّه لم يدم طويلًا، إذ تحوّل سريعًا إلى طريقة اختيار كل من لانا ولين لملابسهما. أفصحتا أن والدتهما هي من تختار لهما في المجمل إطلالاتهما، على عكس الشعر والمكياج اللذين يعكسان ذوقهما الشخصي. أما روتين شعر لين فيقتصر على استخدام الشامبو والبلسم، وهو يشبه إلى حدٍّ كبير روتين مريم التي نسبت لمعان وصحّة شعرها إلى اعتمادها الروتين الكامل من L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss، الذي يمنحها لمعانًا أكثر بثلاث مرّات يدوم حتى ست غسلات.

لانا محمد في الحلقة الرابعة من ستايل كود مع مريم



عادت مريم مع ضيفتيها إلى دخولهما عالم السوشيال ميديا، حيث أكدتا أنهما بدأتا معًا، وهكذا أحبّهما الجمهور. إلا أنّ كلّ واحدة منهما تمتلك حسابًا شخصيًا على بقية منصات التواصل الاجتماعي. وقد تطرّقتا أيضًا إلى التعليقات السلبية التي يتركها البعض في إطار المقارنة بين لانا ولين، وأوضحتا أنهما لا تسمحان لمثل هذه التعليقات بأن تؤثر على علاقتهما أبدًا، رغم أنّ لانا تأثرت مؤخرًا بهذا الأمر، لكنها ترفض إظهار هذا الجانب منها على وسائل التواصل الاجتماعي، مفضّلة أن يُقال عنها إنها قوية.

في فقرة الجمال، وقبل الانتقال إلى التحدي الكبير، أجرت مريم لعبة سريعة بعنوان «آخر»، سألت فيها لانا ولين عن بعض الأمور الشخصية مثل آخر رسالة نصية وصلتهما، وآخر مبلغ أُضيف إلى حساباتهما البنكية وغيرها.

وفي فقرة التحدي، انتقمت لين من لانا بعدما طبّقت لها المكياج في الموسم الأول وهي تضع عصابة على عينيها، إذ حان وقت الانتقام من لانا ولكن بتسريح شعرها هذه المرة. استخدمت لين Leave-In من مجموعة L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss لتضفير شعر أختها.

ستايل كود برنامج أسبوعي من إنتاج مجلة "الخليج 365"، يستضيف في كل حلقة صناع محتوى يخوضون حواراً إنسانياً حول الجمال، والصحة النفسية، والتمكين، والعلاقات.