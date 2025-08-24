إكسبو أوساكا: الصندوق الثقافي يفتح أبوابه لاستكشاف فرص القطاع الثقافي وتجربة الحرف السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إكسبو أوساكا .. الصندوق الثقافي يفتح للعالم أبوابًا للتعرّف على فرص القطاع الثقافي وتجربة الحرف السعودية

نظم الصندوق الثقافي ضمن مشاركاته مع جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا عددًا من الفعاليات الثقافية خلال شهر أغسطس الجاري، تنوعت بين ورشة تعريفية بخدمات الصندوق هدفت إلى فتح الفرص للمستثمرين ورواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم في القطاع الثقافي بالمملكة، وتجربةٍ تفاعلية للحرف اليدوية هدفت إلى تعزيز حضور عام الحرف اليدوية 2025 على المستوى الدولي، وشهدت حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.

الورشة التعريفية عنوانها “الصندوق الثقافي؛ تمكين المشاريع والمنشآت الثقافية بحلولٍ مبتكرة”، استهدفت رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين من مختلف دول العالم؛ حيث عرّفتهم الورشة بحلول الصندوق الثقافي، ودوره الحيوي كممكّن مالي رئيس للقطاع الثقافي في المملكة؛ مسلطةً الضوء على جهود المملكة وريادتها في مجال الثقافة عالميًا.

الورشة دعت الرواد والمستثمرين لاستثمار الفرص المميزة التي يقدمها القطاع الثقافي السعودي.

في الجانب الآخر، قدّم الصندوق تجربةً للحرف اليدوية عنوانها: “حرفة سعودية في نسج الخوص”، نُظمت بالتعاون بين مدرسة الديرة في العلا؛ المختصة بتمكين الحرفيين وتدريبهم، ومؤسسة تركواز ماونتن الدولية غير الربحية المعنية بإحياء الفنون التقليدية ودعم الحرفيين حول العالم.

تجسدت التجربة في صناعة قطع خاصة باستخدام سعف النخيل السعودية، وذلك في التقاءٍ ثقافي بين المملكة واليابان.

تأتي هذه الجلسة ضمن مشاركة الصندوق الثقافي في إكسبو 2025 أوساكا، الذي يُقام تحت شعار “ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”، وتمتدّ مشاركة الصندوق منذ أبريل الماضي حتى أكتوبر المقبل، مشتملةً على جلساتٍ حوارية، وتجارب تفاعلية، ونقاطِ بيعٍ مخصصة لإبراز منتجات المشاريع المستفيدة من خدمات الصندوق، ولا سيما في قطاع الحرف اليدوية.

تشارك الصندوق الثقافي في إكسبو 2025 أوساكا؛ بهدف تسليط الضوء على الهوية الثقافية الأصيلة للمملكة، واستعراض مسيرتها التنموية في إطار رؤية المملكة 2030، إلى جانب استقطاب الاستثمارات العالمية في القطاع الثقافي، وتحفيز الابتكار، وريادة الأعمال في المشاريع الإبداعية، مع إبراز جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة.