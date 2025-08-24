إسرائيل تكشف عن وجه آخر في "فضيحة قطر".. اللواء مردخاي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أوقفت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، اللواء (احتياط) بولي مردخاي ( 61 عاما) في جيش الدفاع الإسرائيلي عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن في غزة لمدة أسبوعين.

وجاء هذا القرار خلال نهاية الأسبوع، بعد أن خضع مردخاي للتحقيق من قبل السلطات الأسبوع الماضي في إطار تحقيقات "قطر غيت".

قال مردخاي يوم الأحد: "طوال سنوات خدمتي، التزمت دائمًا بالقانون حرفيًا وكرست نفسي لدولة إسرائيل، وكذلك في هذه الحالة، ورغم أن كل شيء كان شفافًا، سأساعد السلطات على الوصول إلى الحقيقة كاملة، مما سيثبت نزاهتي".

عندما تم استجوابه بشأن قضية قطر غيت الشهر الماضي، كان ذلك للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي وتلقيه رشوة. وفي بيان نادر، صرح جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك بأن مردخاي "ملتزم بوحدة إدارة الرهائن، ولا يُجري مفاوضات مباشرة مع الوسطاء. ومع ذلك، فإن مساهماته مهمة، بل حاسمة أحيانًا. وطوال هذه العملية، اتسمت مواقفه المهنية بالشجاعة والصدق".

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" فقد شغل مردخاي منصبًا رفيعًا في وحدة إدارة الرهائن الحكومية، بقيادة اللواء نيتسان ألون، والتي شُكِّلت لتوحيد جهود إسرائيل المتعلقة بالرهائن والمفقودين والعائدين في هيئة واحدة.

العلاقات بين قطر ونتنياهو

وتتعلق تحقيقات قطر جيت بالتأثيرات والعلاقات القطرية مع شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في وقت تعمل فيه الدولة الخليجية كواحدة من المفاوضين الرئيسيين بين إسرائيل وحماس. وتحقق السلطات في ما إذا كانت هناك أفعال، إن وجدت، تم تنفيذها بتوجيه من قطر.

وقال نتانياهو نفسه إن قطر "ليست دولة معادية". بدأت التحقيقات قبل نحو عام باعتقال إيلي فيلدشتاين ، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس الوزراء، بتهمة تسريب وثائق عسكرية سرية إلى صحيفة بيلد الألمانية ، بعد فشل الرقابة العسكرية في نشرها.

وعندما نُشرت هذه المواد، وعادت في نهاية المطاف إلى المشهد الإعلامي الإسرائيلي، زُعم أن الهدف من ذلك كان التأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن.

كان ذلك حوالي شهر أغسطس (آب) 2024، عندما قُتل ستة رهائن على يد خاطفيهم من حماس في نفق: هيرش جولدبرج بولين ، وألموغ ساروسي، وإيدن يروشالمي، وأوري دانينو، وكارميل جات، وأليكس لوبانوف.

مستشار نتانياهو محتجز في ظروف مشددة

توسعت التحقيقات بسرعة، واستُدعيت شخصيات أخرى للاستجواب. حققت الشرطة مع مستشار نتانياهو، يوناتان أوريتش، المحتجز حاليًا في ظروف احتجاز مشددة، ومساعد رئيس الوزراء، إسرائيل أينهورن، المقيم في صربيا.

يُشتبه في تلقيهما مبالغ طائلة للسيطرة على العملية الأوسع نطاقًا لتعزيز صورة قطر، وتحديدًا فيما يتعلق بوساطة الرهائن، لتقويض دور مصر. وقد نفت قطر جميع هذه الادعاءات.

يُشتبه أيضًا في أن مردخاي حوّل مئات آلاف الشواكل من شركته إلى أوريتش طوال عام 2024 لصالح حملة قطرية. شغل سابقًا منصب رئيس وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، وهي الوحدة العسكرية المسؤولة عن الشؤون المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى وحدة المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي.

أشارت التقارير إلى أنه بعد انتهاء خدمته العسكرية قبل نحو سبع سنوات، انضم مردخاي إلى شركة نوفارد الناشئة، والتي تقول إنها تربط الشركات العالمية بالأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل. وكان مسؤول سابق في الموساد، لم يُكشف عن هويته، والذي خضع للتحقيق أيضًا في قضية قطر جيت، شريكًا أيضًا في نوفارد.

بيع معدات أمنية للحكومة القطرية

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، مثلت شركة نوفارد شركتي رافائيل وإلبيت على مدى السنوات القليلة الماضية في عروض بيع معدات أمنية للحكومة القطرية.

يُزعم أن مردخاي خضع للتحقيق الشهر الماضي بشأن تورطه في كأس العالم 2022، الذي استضافته قطر. ويُزعم أن الدولة الخليجية أطلقت حملة علاقات عامة لتعزيز صورتها حول هذا الحدث. ويُزعم أنه نظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وقطر، استُخدمت شركة خارجية كوسيط لإتمام الصفقات التجارية بين شركة نوفراد وقطر.

زُعم أن هذا تن تنفيذه بالتعاون مع شركة يرأسها جاي فوتليك، وهو من جماعات الضغط الأمريكية المؤيدة لقطر. وفي هذا السياق، تم تقديم المدفوعات المزعومة إلى يوريتش، بالإضافة إلى الصلة بين أينهورن وشركته "بيرسبشن"، التي هي محور التحقيقات، والقطريين.