العنود عبد الحكيم لـ الخليج 365: اعتذرت عن التحكيم في مهرجان أفانت وأونا من أجل مسلسل "بنات الوكيل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - اعتذرت الفنانة العنود عبد الحكيم عن التحكيم في مهرجان أفانت وأونا "Avant & Una" الدولي لأفلام المغامرة في مدينة بيخاتش، بالبوسنة والهرسك، بعد تلقيها دعوة رسمية لافتتاح الدورة السابعة منه، والتي بدأت فعالياتها بتاريخ 22 أغسطس 2025، وتستمر إلى 27 من الشهر ذاته.

سبب اعتذار العنود عبد الحكيم عن المشاركة بالمهرجان

وقالت العنود عبد الحكيم لـ"الخليج 365": حقيقةً سعدت جداً وأفتخر أنه تم ترشيحي للمشاركة كعضو في لجنة التحكيم للدورة السابعة من مهرجان "أفانت وأونا" الدولي لأفلام المغامرة، وبالطبع كان لهذه الدعوة وقعٌ كبير في نفسي، فكوني مدعوة للمساهمة في تقييم أعمال فنية من مختلف أنحاء العالم فرصة ثمينة للغاية، لكن للأسف اعتذرت عن عدم المشاركة، ولم أتمكن من الحضور لسبب مهم؛ وهو أن وقت المهرجان تزامن مع ارتباطي بالتصوير لمسلسل "بنات الوكيل" واتفاقي معهم مسبقاً، ولم أنتهِ من تصوير جميع مشاهدي بعد، لذلك اعتذرت عن عدم المشاركة".

وأضافت: "أحب أن أوجّه رسالة للقائمين على المهرجان وأعبّر فيها عن شكري وسعادتي على هذه الثقة الغالية، وإن شاء الله أتمنى مشاركتهم في الدورات القادمة".

آخر نشاطات العنود الفنية

وعن آخر نشاطاتها الفنية، قالت العنود: "انتهيت مؤخراً من تصوير مسلسل "المحامية"، من إخراج المخرج الكويتي جاسم المهنا، وتأليف ياسر مدخلي، ومازلت أصور مشاهدي من مسلسل "بنات الوكيل"، للمخرج بهاء خداج، ومن تأليف إبراهيم النعمي".

وكشفت العنود عبد الحكيم عن عمل قادم آخر، لكنها لم تفصح عنه، قائلة: "انتهيت أيضاً من تصوير عمل آخر، لكن في هذه الفترة ممنوع أن أصرّح عن اسمه، وكل ما أستطيع قوله إنه سيكون مفاجأة لجمهوري العزيز".

واختتمت العنود حديثها قائلة: "أتمنى أن تنال جميع أعمالي القادمة والأدوار التي سأجسدها إعجاب جمهوري الغالي، فهذا هو الأهم بالنسبة لي، لأن رأيهم في الأعمال هو ما يحفزني دائماً إلى الأمام، وأهتم به في كل ما أقدمه".

آخر أعمال الفنانة المعروضة

وكان آخر عمل عُرض للفنانة العنود عبد الحكيم هو مسلسل "أكثر من خوات"، من إخراج سلطان العبدالمحسن، وتأليف علاء حمزة، وبطولة شعيفان محمد العتيبي، أصايل محمد، نورا ياسين، يزيد المجيول، نور حسين، سلطان المقبالي، وائل غازي، مطلق مطر، عبدالرحمن عبدالله، عمران العمران، أحمد الرشيد، بندر الخضير، والعنود عبد الحكيم.

وتدور أحداث المسلسل حول المحامية الشابة "لؤلؤة"، التي تكنّ لصديقتها "العنود" محبة وثقة بلا حدود، وتعتبرها أكثر من أخت لها، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب، حيث تطعنها صديقتها في ظهرها، وتحولها من شخصية محبوبة إلى مكروهة في المجتمع، وتدمر حياتها، مما يدفع المحامية "لؤلؤة" للانتقام بطريقتها، وتتوالى الأحداث.

أعمال قادمة للفنانة العنود عبد الحكيم

أما عن الأعمال القادمة للفنانة العنود عبد الحكيم؛ فهو مسلسل "بنات الوكيل" من إخراج بهاء خداج، وتأليف إبراهيم النعمي، وبطولة مشعل المطيري، آلاء سالم، أميرة الشريف، نورا ياسين، أبرار فيصل، سماح زيدان، رغد العنزي، متعب سعد.

كما تشارك في مسلسل "المحامية"، من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، وبطولة لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم نجدي.

العنود عبد الحكيم- الصورة من المصدر

