“بلد سوشل” يعود من جديد إلى جدة التاريخية

يعود “بلد سوشل” الحدث الموسيقي المحبوب، بموقع جديد كليًا وأجواء متجدّدة تجمع بين روح المكان وأحدث الإيقاعات العالمية. وسط حي البلد التاريخي في جدة، تنطلق سلسلة الحفلات هذا الموسم لتمنح الزوار تجربة موسيقية فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.الفعالية تقام في مركز الزوار، وهو موقع يجمع بين عراقة الماضي وروح الحياة العصرية. من 15 أغسطس وحتى 31 أكتوبر 2025، سيلتقي عشاق الموسيقى كل يومي خميس وجمعة، من الساعة 10 مساءً وحتى 3 صباحاً، حيث تُفتح الأبواب في 9:30 مساءً، وتقفل بعد الساعة 2 صباحًا.

سيستمتع الحضور بعروض موسيقية مميزة يقدمها نخبة من منسقي الأغاني المحليين والعالميين، تتنوع أنماطها بين الديب هاوس والتكنو والموسيقى الإلكترونية، لتناسب جميع الأذواق.”بلد سوشل” مساحة تلتقي فيها الثقافة بالموسيقى، ويجتمع فيها المجتمع للإحتفال بروح المدينة. هي دعوة مفتوحة لكل من يبحث عن لحظة كسر الروتين، وعن أجواء حقيقية نابضة بالحياة وسط أحد أقدم أحياء جدة.

