( مهند) هو الإسم الأكثر تداولاً في سجلات المواليد منذ شيوع خبر استشهاده الذي عمّ قري وحضر السودان وبلغ أقاصي الدنيا .. أكثر من كاتب وشاعر عربي كتبوا وألفوا أشعاراً ندية عن بطولات مهند التي تشبه الأساطير .. شغلت حكاية مهند تايم لاين الأحداث في السودان .. لاحديث ولا مؤانسة تتجاوز مهند الفضل ..

■ حتي ألدّ أعداء شباب الإسلاميين في الضفة الأخري هاجموا من أسموهم بالجهلاء والناشطين الذين تسببوا بصورة أو أخري في توحيد صفوف القطاعات الحيّة الداعمة للجيش السوداني وذلك بطريقتهم البلهاء في السخرية من الشهيد مهند ورفاقه ..

■ صباح اليوم هاتفني الأخ عوضوعرجاوي ابن عطبرة البار ونقل لي نيته إطلاق اسم والدة الشهيد مهند علي مولودته التي أطلت علي الدنيا اليوم .. يقول عرجاوي إن والدة الشهيد مهند تستحق التكريم والوفاء لأنها قدّمت للسودان بطلاً من أبطال ملاحم ومعارك حرب الكرامة .. لم تتحقق أمنية عرجاوي لأن اسم ابنته الكبري فاطمة يطابق اسم والدة الشهيد مهند الحاجة فاطمة ..

■ كتيب حصن المسلم وجوازسفره الدبلوماسي قفز إلي قائمة الكتب الأعلي طلباً ومبيعاً في السودان .. وهكذا مضي مهند تاركاً وراءه سيرة مضمخة بجميل الفعال وطيب الخصال .. ترك الدنيا .. غادرها كما يغادر الأبطال والشجعان ليرفع الله اسمه وفعله في العالمين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد