شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تشعل مواقع التواصل وتستعرض جمالها بأزياء الجرتق القصيرة وبفواصل من “رقيص” العروس المثير

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر حسناء سودانية, فائقة الجمال قامت باستعراض جمالها بأزياء “جرتق” العروس. الحسناء أثارت الجدل بالأزياء القصيرة التي ظهرت بها في المقطع, وزادت على ذلك بتقديم وصلة رقص على طريقة “رقيص العروس”, المعروف في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

