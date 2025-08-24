نشر نجم المنتخب السوداني, ولاعب خط وسطه المتألق صور من فوز منتخبنا الوطني, على المنتخب الجزائري والذي كفل له التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر قائد صقور الجديان, صور المباراة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب لاعب الهلال, معلقاً على التأهل لنصف النهائي: (أفديك بالروح يا موطني …فأنت دمي وكل ما اقتني …بلادي أنا …مبروك صقور الجديان ووصولنا لنصف نهائي الشان .. كنتوا في الموعد يا ابطال …عزيز انت يا وطني برغم قساوة المحن ..بات الحلم قريبا وبفضل دعوات الشعب الكريم سيصبح الحلم واقعاً ونوعدكم بالفرح بمشيئة الله …وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قائد صقور الجديان ينشر صور الفوز على الجزائر ويعلق: (أفديك بالروح يا موطني …وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.