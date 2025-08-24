والي الجزيرة يتعهد بتهيئة البيئة المدرسية وسد النقص في المعلمين

ود مدني - ولاية الجزيرة أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته السبت بقرية الكمر الجعليين بمحلية جنوب الجزيرة مؤتمر التعليم بالقرية، إلتزامه بتبني إنفاذ توصيات المؤتمر وتعهد بتهيئة بيئة المدارس وسد النقص في المعلمين . واشار لضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الموسم الزراعي للنهوض بإقتصاد الولاية . من جانبه أكد الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم أن مؤتمر قرية الكمر الجعليين خطوة إستباقية لمؤتمر نصرة التعليم بالولاية معلناً إعتماد توصيات المؤتمر كأجندة لمؤتمر الولاية . سونا

