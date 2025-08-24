نجمات الدراما الكورية.. جمال أضاء الشاشة الآسيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - لا تقل نجمات الدراما الكورية أهمية وشعبية في عالم الفن والأضواء عن غيرهنّ من النجمات العالميات، فكثير منهن اكتسبن شهرة واسعة بسبب جمالهن، وموهبتهن التمثيلية المتميزة، وأدوارهن الناجحة في العديد من المسلسلات الدرامية الشهيرة.

هؤلاء النجمات حققن نجاحاً كبيراً، ولفتن أنظار الملايين؛ بسبب ملامحهن الجمالية اللافتة والناعمة، إلى جانب مواهبهن التمثيلية، التي استطعن من خلالها الوصول إلى العالمية.

تعالوا نستعرض أجمل نجمات الدراما الكورية في هذا المقال من "الخليج 365".

كيم جي وون Kim Ji Won

هي ممثلة من كوريا الجنوبية، من مواليد 19 أكتوبر 1992، في مدينة سول، اكتسبت شهرة من خلال أدوارها في مسلسلات تلفزيونية مثل "The Inheritors" عام 2013، "Descendants of the Sun" عام 2016، " Fight for My Way" عام 2017، "My Liberation Diary" عام 2022 و"Queen of Tears" عام 2024، كما تتميز بجمالها الكوري الناعم وبشرتها البيضاء النضرة، إلى جانب رشاقة جسمها المنحوت.

هان سيو هي Han So Hee

هي ممثلة كورية جنوبية. ولدت في 18 نوفمبر 1993، في ألسان، كوريا الجنوبية. لعبت دوراً داعماً في المسلسل التلفزيوني الكوري "Money Flower" عام 2017، وأول دور رئيسي لها كان في مسلسل "The World of the Married" عام 2020، حيث لعبت دور البطولة فيه، كما قدمت دور البطولة في مسلسل "Watch My Name"، الذي عُرض على نتفليكس عام 2021، ومسلسل "Gyeongseong Creature" عام 2023. اكتسبت شعبية واسعة؛ بسبب أدوارها الجريئة وجمالها المميز.

سوزي Suzy

تُعرف بـ"محبوبة كوريا الجنوبية"، وهي مغنية وممثلة موهوبة، حققت نجاحات كبيرة في مسلسلات مثل "Anna" و"Start-Up". ولدت سوزي في غوانغجو، في 10 أكتوبر 1994. التحقت بمدرسة سول الثانوية للفنون المسرحية. كانت عارضة أزياء، وفي عام 2009 لفتت انتباه شركة اكتشاف المواهب الكورية جاي واي بي إنترتينمنت JYP Entertainment، وسرعان ما أصبحت متدربة. بعد التدريب لمدة عام، انضمت مع زميلتيها فاي و‌جيا، بالإضافة إلى آخر عضوة تنضم للمجموعة مين، ليشكل الرباعي فرقة ميس إيه الموسيقية Miss A. وقد تفككت الفرقة التي حققت الكثير من الإنجازات في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2017، وكانت سوزي العضوة الأخيرة التي تخرج منها، وفي شهر يناير 2017 قامت سوزي بإصدار ألبومها الأول "?yes? no".

يونا YoonA

هي مغنية كورية جنوبية، راقصة، وممثلة. شاركت لأول مرة كممثلة في عام 2007، وهي حالياً عضوة في فرقة Girls' Generation الغنائية. تُعرف بجمالها الناعم ورقيها، ولدت يونا في 30 من مايو سنة 1990 بالعاصمة الكورية سول، تم اختيارها للانضمام لفرقة فتيات من 9 عضوات، حيث كانت أول عضوة قبلت بفرقة Girls' Generation. وقامت بالظهور الأول لها مع هذه الفرقة في 5 أغسطس 2007، كما قامت بظهورها الخاص كممثلة سنة 2007 بدراما 9 Ends, 2 Out، وفي عام 2008 قامت بالتمثيل بدراما "Woman of Matchless Beauty"، قبل أن تلعب الدور الرئيسي الأول لها بدراما "You are my Destiny".

سونغ هي كيو Song Hye Kyo

هي ممثلة مؤثرة وعارضة أزياء ذات مكانة عالية في آسيا، اشتهرت بأعمال مثل "Descendants of the Sun" و"Encounter". اكتسبت شهرة عالمية بأدائها في مسلسلات الدراما الكورية مثل "Autumn in My Heart" عام 2000، "The Wind Blows" عام 2013، و"Descendants of the Sun" عام 2016.

شين مين آه Shin Min Ah

هي ممثلة كورية جنوبية، من مواليد 5 أبريل 1984، في سيونغنام، غيونغي. بدأت مسيرتها الفنية عام 2001، تتميز بمهارات تمثيلية عالية وجمال جذاب، اشتهرت بأدوارها في مسلسلات مثل "Oh My Venus". قدمت العديد من الأدوار التمثيلية، كان آخرها في مسلسل "Carma" هذا العام.

جو يون جونغ Go Youn Jung

هي عارضة أزياء وممثلة كورية جنوبية، ظهرت لأول مرة بالتمثيل في المسلسل التلفزيوني He Is Psychometric عام 2019، وSweet Home عام 2020. كما اشتهرت بأدوارها في Alchemy of Souls عام 2022، بالإضافة إلى فيلم Hunt عام 2022. اكتسبت شهرة سريعة؛ بسبب جمالها وأدائها.

