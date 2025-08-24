شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليمن: غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط صنعاء

أفادت مصادر محلية يمنية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم عدة مواقع عسكرية ومدنية في المناطق الغربية والجنوبية من العاصمة صنعاء.



وقد أحدثت هذه الغارات دمارًا واسعًا وأثارت حالة من الذعر بين السكان.



ووفقًا للشهود، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة، وتحدثت التقارير الأولية عن وقوع إصابات وخسائر مادية كبيرة. تأتي هذه الغارات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، وتعتبر الأولى من نوعها التي تستهدف العاصمة اليمنية بهذه الطريقة منذ فترة طويلة.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل السلطات اليمنية أو الإسرائيلية حول هذه الغارات.