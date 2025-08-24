شكرا لقرائتكم خبر شركة تطمين السعودية للاستثمار والمشاريع المحدودة تعلن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة تطمين السعودية للاستثمار والمشاريع المحدودة، الذراع الاستثماري والتشغيلي لجامعة الملك عبدالعزيز، وإحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المرافق، في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025، الذي تنطلق أعماله اليوم بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من المتخصصين والجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور الشركة الريادي في تقديم حلول تشغيلية متكاملة لإدارة المرافق وفق أحدث المعايير العالمية وأفضل الممارسات المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز كفاءة الأصول، ورفع مستوى الاستدامة، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على المنافسة.

وتسعى “تطمين السعودية” من خلال هذه المشاركة إلى استعراض تجاربها الناجحة في تشغيل وصيانة المرافق الحكومية والخاصة، وإبراز مشروعاتها النوعية التي تخدم قطاعات حيوية، فضلًا عن تعزيز حضورها في السوق وفتح آفاق أوسع لعقد شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

وتدعو الشركة جميع شركائها وزوار المعرض إلى زيارة جناحها رقم (T75)، للاطلاع على أحدث حلولها وخدماتها، والتعرف على مشاريعها الاستراتيجية التي تتسم بالاحترافية والتكامل المؤسسي.