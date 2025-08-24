اغلاق ايجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية عند 10904 نقطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق عند مستوى (10904) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعًا بمقدار 37.70 نقطة، ليصل إلى مستوى 10904.53 نقطة، وسجلت قيمة التداولات 4.1 مليارات ريال.

الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة بلغت 227 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 183 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

شهدت أسهم شركات إعمار، والمجموعة السعودية، والبحر الأحمر، والمتقدمة، وبرغرايزر أعلى ارتفاع، بينما كانت أسهم شركات البابطين، والكيميائية، ورسن، وعلم، وعزم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، مع تراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.94% و3.15%.

وتميزت أسهم شركات شمس، وكيان السعودية، وباتك، وأرامكو السعودية، وأمريكانا بالنشاط العالي بالكمية، بينما كانت أسهم شركات سابك، أرامكو السعودية، والراجحي، والتعاونية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.

أما مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) فأغلق اليوم منخفضًا بمقدار 28.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 26507.28 نقطة، وبتداولات بقيمة 31 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت 4 ملايين سهم، من خلال 5337 صفقة.