جائزة المجر الكبرى: فوز سابع تواليا للإسباني مارك ماركيس

الرياص - اسماء السيد - بالاتونفولدفار (المجر) : تابع الاسباني مارك ماركيس (دوكاتي) زحفه بقوة نحو احراز لقب بطل العالم في الدراجات النارية لفئة موتو جي بي للمرة السابعة بتحقيق فوزه السابع تواليا الأحد في جائزة المجر الكبرى على حلبة بالاتونفولافار.

والفوز هو العاشر لماركيس هذا الموسم من اصل 17 سباقا، ليصبح الدراج الاسباني على بعد ثلاثة انتصارات تواليا من معادلة الرقم القياسي الذي سجله مواطنه خورخي مارتين العام الماضي عندما توج بطلا للعالم.

وتقدم ماركيس، البالغ 32 عاما، على مواطنه بيدرو أكوستا والايطالي ماركو بيتزيكي (ابريليا)، فيما جاء حامل اللقب مارتين (ابريليا) رابعا بعد ان انطلق من المركز السادس عشر.

وقال ماركيس "عند المنعطف الاول وبعد ان رأيت ماركو (بيتزيكي) امامي لم اضغط على المكابح لكي لا ارتكب اي خطأ وقد لمست دراجته لكن لحسن الحظ حافظنا على توازننا".

واضاف "ثم تحليت بالصبر في اللفات الاولى من السباق ونجحت في تصدره بفضل ايقاعي القوي جدا".

ووسع ماركيس الفارق في صدارة بطولة العالم بينه وبين شقيقه الأصغر أليكس ماركيس الى 175 نقطة قبل نهاية الموسم بثمانية سباقات، علما ان الاخير حل في المركز الرابع عشر في سباق اليوم.

عاد السباق الى المجر للمرة الأولى منذ عام 1992، ولم يحقق فيه ماركيس انطلاقة جيدة لانه كان يفقد توازنه عندما ارتطم ببيتزيكي عند المنعطف الثاني وتراجع الى المركز الثالث.

وبعد ان صعد الى المركز الثاني على حساب الإيطالي فرانكو موربيديلّي، خاض ماركيس لعبة القط والفأر مع بيتزيكي حيث تبادلا الصدارة الى ان نجح الاسباني في تخطي منافسه في مطلع اللفة الحادية عشرة وحافظ عليها حتى اجتاز خط الوصول بفارق مريح أمام ملاحقيه.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 42:37.681 دقيقة

2. بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 4.314 ثانية

3. ماركو بيتزيكي (إيطاليا/أبريليا ريسينغ) بفارق 7.488 ثانية

4. خورخي مارتين (إسبانيا/أبريليا ريسينغ) بفارق 11.069 ثانية

5. لوكا ماريني (إيطاليا/ريبسول هوندا) بفارق 11.904 ثانية

ترتيب العشرة الأوائل في بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 455 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 280

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 228

4. ماركو بيتزيكي (إيطاليا) 197

5. بيدرو أكوستا (إسبانيا) 164

6. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 161

7. فابيو دي جانأنتونيو (إيطاليا) 154

8. فيرمين ألديغير (إسبانيا) 126

9. يوهان زاركو (فرنسا) 114