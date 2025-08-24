تحويل 24 قصة للأطفال في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى 3 لغات عالمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 24 قصة مترجمة في مجال أدب الأطفال، حيث تم ترجمة القصص من اللغة العربية إلى ثلاث لغات عالمية، وهي الإنجليزية والفرنسية والصينية. تم هذا العمل النوعي بالتعاون بين المكتبة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في إطار مشروع ثقافي للترجمة لتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات.

تضمنت القصص المترجمة إلى اللغة الفرنسية قصة عن القهوة السعودية بعنوان: “Hours pour le café saoudien”، وترجمت العديد من القصص الأطفالية من العربية إلى الصينية للعديد من الكاتبات المعروفات في هذا المجال. تتنوع مواضيع القصص بين الألوان والهوايات والحرف وحكايات الجدات والحج والعمرة والتراث السعودي.

هدف هذا المشروع إلى نقل القيم الثقافية والإنسانية المتجذرة في الأدب العربي إلى جمهور أوسع حول العالم، وتعزيز الأدب السعودي والعربي عالميا، وإظهار غنى أدب الأطفال العربي.

تأتي ترجمة القصص في سياق دعم حركة الترجمة المتخصصة في أدب الأطفال وتعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات. وتساهم في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال إثراء الثقافة العالمية بالمحتوى العربي وتقديم صورة إيجابية عن الإبداع السعودي في مجال أدب الأطفال.