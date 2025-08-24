شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان رسمياً عن عدد الضحايا بالغارات الاسرائيلية الاخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت قبل قليل بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على بنى تحتية عسكرية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في صنعاء.



وأوضح أن من بين البنى التحتية المستهدفة مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي الطاقة حزيز وأسار بالإضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يستخدم لأنشطة الحوثي العسكرية.



وذكر بيان جيش الاحتلال أن القصر الرئاسي الذي استهدف في صنعاء داخل المجمع العسكري الذي تدار من داخله الأنشطة العسكرية لقوات النظام الحوثي، متهما الحوثي باستخدام محطتيْ الطاقة في حزيز واسار لتوريد الكهرباء بغية أنشطته العسكرية حيث يضر استهداف المحطتيْن بقدرة إنتاج وايصال الكهرباء للأغراض العسكرية.



كما اتهم البيان الحوثي بالعمالة لإيران التي قال إنها توجه وتمويل الحوثي لضرب إسرائيل وحلفائها وتستغل المجال البحري لتفعيل القوة والأنشطة الإرهابية التي تستهدف سفن تجارة وشحن في المجال البحري الدولي.



وشنت مقاتلات الاحتلال عصر اليوم الأحد غارات عنيفة ضد مواقع حوثية متفرقة في صنعاء.