شاغلار أرطغرل على وشك التّحليق “على متن السّحاب” مع أوزجي أوزجار

كشفت مصادر صحفيّة تركيّة أنّ المفاوضات جارية مع الممثّل شاغلار أرطغرل للعب دور البطولة في المسلسل الجديد “على متن السّحاب”، إلى جانب الممثّلة المتألّقة أوزجي أوزجار، في عمل دراميّ مرتقب يجمع بين الرّومنسيّة والتّشويق.

المسلسل من إنتاج شركة BKM، المعروفة بأعمالها النّاجحة على السّاحة التّركيّة، ويُحضَّر حاليًّا للعرض عبر شاشة Show TV خلال الموسم الدّراميّ المقبل. ويُتوقّع أن يشكل “على متن السّحاب” نقلة نوعيّة في نوعيّة الدّراما التّركيّة المطروحة، سواء من حيث الحبكة أو الأسماء المرشّحة للبطولة.

ويُعدّ شاغلار أرطغرل (بطل المنظّمة) من أبرز النّجوم التي فرضت حضورها على السّاحة الفنّيّة في السّنوات الأخيرة، خصوصًا بعد نجاحه في عدد من المسلسلات الجماهيريّة. أمّا أوزجي أوزجار، فحقّقت شهرة واسعة بدورها في الأعمال الدّراميّة الشّبابيّة والرّومنسيّة، ما يجعل هذا الثّنائيّ المنتظر محطّ أنظار الجمهور التّركي والعربيّ على حدّ سواء.

حتّى الآن، لم يتِمّ تأكيد التّوقيع الرّسميّ، لكنّ الأجواء الإيجابيّة تحيط بالمفاوضات، خاصّة أنّ المشروع يحمل طابعًا مختلفًا يُتوقّع أن يلفت الانتباه، سواء من حيث القصّة أو الكيمياء المنتظرة بين بطلَيه.