أسرة عبد الحليم حافظ تهاجم “موازين”: قدّموه كأراجوز وسنقاضيهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إدارة “مهرجان موازين” في المغرب، عقب الحفل الذي أُقيم لتكريم العندليب الأسمر باستخدام تقنية “الهولوغرام”، معتبرة أن ما قُدِّم خلال الحفل لا يليق بتاريخ النجم الكبير، بل يمثّل “مسخاً” مسيئاً له.

وعبّر محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم، عن استيائه الشديد، مؤكداً أن الشكل الذي ظهر به عبد الحليم في العرض كان مشوّهاً وغير حقيقي، قائلاً: “اللي اتعرض ده مش عبد الحليم، دول مطلعينه أراجوز، وده عيب كبير، اللي حصل في منتهى الاشمئزاز”. وأضاف: “إحنا مش بنتاجر باسمه، لكن اللي حصل اعتداء على حقوقنا الأدبية والمادية”.

وأكد شبانة أن الأسرة لم تمنح أي تصريح باستخدام صورة أو صوت عبد الحليم حافظ، مشدداً على أن الحفل يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية الفكرية، وقال: “كان لازم يستأذنوا منا، وسنلجأ للقضاء ونطالب بتعويض كبير عن الضرر اللي حصل”.

وقد أُقيم حفل “العندليب الأسمر” بتقنية الهولوغرام على المسرح الوطني محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، ضمن فعاليات مهرجان “موازين الدولي”. واستُهل الحفل بأغنية “الماء والخضرة والوجه الحسن”، وتضمّن مجموعة من أشهر أغاني عبد الحليم، من بينها: “أول مرة تحب يا قلبي”، “بلاش عتاب”، “جبار”، “زي الهوى”، “جانا الهوى”، و”حبك نار”، وسط تفاعل لافت من الجمهور المغربي.

رغم الحضور الجماهيري الكبير، واجه الحفل انتقادات حادة من أسرة الفنان الراحل التي طالبت بوقف التعدي على حقوقه، معتبرة ما حدث إساءة لرمز فني كبير في تاريخ الغناء العربي.