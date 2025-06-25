نيللي كريم تتحدث عن الزواج وتفاجئ الجمهور بحلم تحقّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء صريح خلال استضافتها في برنامج The Mirror مع الإعلامي خالد فرج على “يوتيوب”، كشفت الفنانة نيللي كريم عن رؤيتها للعلاقة الزوجية في حال قررت خوض تجربة الزواج من جديد، كما تحدثت عن تجارب غريبة عاشتها بعد أن تحققت أحلامها كما رأتها في المنام.

وعن مواصفات شريك حياتها المستقبلي، قالت نيللي: “أريده واثقاً من نفسه وصاحب قرار.” مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر وضوحًا بشأن ما تريده في العلاقة العاطفية بعد تجاربها السابقة.

وفاجأت نيللي الجمهور بإعلانها عن موقفين غريبين في حياتها، الأول كان عندما حلمت بأنها تعاني من مشكلة صحية خطيرة، وقالت: “رأيت في منامي إن عندي مشكلة صحية كبيرة ولازم أعمل كشف جديد، صحيت من النوم وأنا بتصبب عرق ومش قادرة آخد نفسي، وبعد الفحوصات اكتشفت إن عندي ورم في وشي طوله 10 سنتيمتر، وكان لازم عملية فوراً.”

أما الموقف الثاني، فكان حلمًا آخر فسّرته على أنه يدل على الطلاق، وروت: “حلمت حلم وقلت لنفسي التفسير إنّي هطّلق، كلمت شيخ وقلت له التفسير، قال لي إنتِ شاطرة، وفعلاً تاني يوم اتطلقت.”

ويُذكر أن نيللي كريم من النجمات اللواتي يحرصن على إبعاد حياتهن الخاصة عن الإعلام، لكن هذا الظهور كشف جانباً جديداً من شخصيتها وتفاصيل غير مسبوقة عن تجاربها الشخصية.