نوال الزغبي تطرح برومو “أجي بالدلع”.. لقطات خاطفة تشعل الحماس!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي البرومو الرسمي لكليب أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع”، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من جمهورها.

وظهرت الزغبي في البرومو بلقطات خاطفة تحبس الأنفاس، ما زاد من حماس المتابعين لمشاهدة العمل كاملًا، خاصة أن الأغنية، بحسب ما ظهر من الأجواء البصرية والإيقاع السريع، تبدو راقصة وتليق بفصل الصيف وسهراته.

ويأتي هذا البرومو تمهيدًا لطرح الأغنية كاملة يوم الإثنين 30 حزيران (يونيو)، كما كانت الزغبي قد أعلنت سابقًا، في تدوينة على منصة “إكس”، في رد على أحد المتابعين.

الأغنية هي الثالثة من ألبوم “يا مشاعر”، وتحمل توقيع الشاعر تامر حسين والملحن مدين. ويُذكر أن نوال قررت تأجيل طرح الأغنية سابقًا بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، لتختار موعدًا جديدًا يتزامن مع عيد ميلادها، ما فتح باب التكهنات حول مفاجآت أخرى قد ترافق الإصدار.

الجدير بالذكر أن ألبوم “يا مشاعر” يواصل حصد التفاعل منذ بدء صدور أغانيه تباعًا، حيث تُثبت نوال الزغبي مرة جديدة قدرتها على مواكبة كل موسم بصوتها وخياراتها الفنية العصرية.