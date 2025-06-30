كاظم الساهر يوضح سبب تغيّر ملامحه.. هل خضع للتجميل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج النجم العراقي كاظم الساهر عن صمته، وعلّق على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول التغيّر الذي طرأ على ملامحه في إطلالته الأخيرة، حيث انتشرت صور ومقاطع له عبر مواقع التواصل أثارت تفاعلًا وتساؤلات بين محبيه، حول ما إذا كان قد خضع لأي تغييرات تجميلية.

وفي مقطع مصوّر تداوله جمهوره، كشف الساهر حقيقة الأمر قائلاً: “أنا لم أقم بأي تعديل أو تغيير في ملامحي، فقط غيّرت طريقة تسريحة شعري، صرت أصففه إلى الجانب بدلاً من الأمام.”

وأكد أن هذا التغيير البسيط كافٍ ليمنح مظهرًا مختلفًا للجمهور، وهو أمر طبيعي يحدث مع التجديد في الإطلالات.

كاظم الساهر يدعم المواهب الشابة

وخلال حديثه، أكد “القيصر” انفتاحه على التعاون مع جيل جديد من المبدعين، موضحًا: “أبحث عن شعراء جدد وأفكار جديدة لأعمال غنائية قادمة، وأُرحب بالمواهب الشابة، سواء في الكتابة أو الغناء.”

وأشار إلى أنه عندما يفكر في تقديم دويتو غنائي، يكون أول ما يبحث عنه هو صوت جديد وموهبة حقيقية تستحق الدعم.

تألقه في مهرجان موازين

وجاء هذا التصريح على هامش مشاركة كاظم الساهر في الدورة الـ20 من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، الذي يُقام في مدينة الرباط بالمغرب. وقد أحيا النجم العراقي حفلًا أسطوريًا مساء الجمعة أمام جمهور غفير، قدّم خلاله باقة من أبرز أغانيه مثل “علمني حبك”، “زيديني عشقًا”، “لا تتنهد” وسط تفاعل جماهيري واسع.

وفاجأ الساهر جمهوره بحمل العلم المغربي وارتداء قميص المنتخب الوطني المغربي، في لفتة حظيت بتصفيق كبير، خاصة مع اقتراب موعد استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، ومشاركته المرتقبة بتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

مهرجان موازين يستقطب كبار نجوم الغناء

انطلقت فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم يوم 19 يونيو وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الطرب العربي. وافتتحت الفنانة كارمن سليمان المهرجان في حفل مميز، فيما تختتم النجمة شيرين عبد الوهاب فعاليات الدورة الحالية بحفل كبير مساء السبت، يُعد بمثابة عودة قوية لها إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.