وفاة الممثل الأمريكي مايكل مادسن عن عمر يناهز الـ67 عامًا

مُدير أعمال مايكل مادسن يُصدر بيان لإعلان تفاصيل وفاته

المسيرة الفنية للنجم الأمريكي مايكل مادسن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 10:19 مساءً - رحل عن عالمنا النجم الأمريكيعن عمر ناهز الـ 67 عامًا منزله في ماليبو إحدى مدن لوس أنجلوس وفقًا لما أعلنته السلطات والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاته صباح اليوم الخميس الموافق 3 يوليو.وكان قد تم إعلان نبأ الوفاة في تمام الساعة 8:25 صباحًا (بحسب التوقيت المحلي)، وقد أكدمدير أعمال النجم مايكل مادسن وفاته نتيجة سكتة قلبية.وجاء في بيان صدر عن رون سميث ومديرة أعماله سوزان فيريس، ومسؤولة العلاقات العامة ليز رودريغيز: "في العامين الماضيين قام مايكل مادسن بتقديم بعض الأعمال المُذهلة في مجال الأفلام المستقلة وأيضًا الأفلام الروائية من أبرزها "Resurrection Road، Concessions، Cookbook for Southern Housewives، وكان يتطلع حقًا إلى هذا الفصل الجديد في حياته".يُمكنكم قراءة:وأضاف البيان: "كان مايكل يستعد أيضًا لإصدار كتاب جديد بعنوان -دموع على والدي – وهي خواطر وقصائد والكتاب قيد التحرير حاليًا، كما كان مايكل مادسن أحد أشهر ممثلي هوليوود وسيفتقده الكثيرون، على مدار أربعة عقود من حياته المهنية نال مادسن استحسان الجمهور لتجسيده شخصيات شرسة غامضة وحكيمة في أفلام مثل Kill Bill: Vol. 1، Reservoir Dogs، Thelma & Louise، Donnie Brasco، كما ظهر في أفلام لاحقة لتارانتينو، منها الثمانية الحاقدون وذات مرة في هوليوود، ومن بين الأفلام الـ 346 المدرجة على موقع IMDb، ظهرت أعمال أخرى له".وكان قد بدأ النجم الأمريكي مايكل مادسن مسيرته الفنية في شيكاغو مع فرقة "ستيبنوولف" المسرحية كمتدرب لدى جون مالكوفيتش، قبل أن يظهر على الشاشة الكبيرة لأول مرة في فيلم الخيال العلمي "ألعاب الحرب" عام 1983، كما قد حقق انطلاقته العالمية في عام 1994 عندما لعب دور المجرم الخطير "السيد بلوند" في أول أفلام تارانتينو، "كلاب المستودع".وخلال مسيرته الفنية والسينمائية نال أداء مايكل مادسن استحسان الجمهور، وعلى الرغم من تعاونه مرة أخرى مع تارانتينو في فيلم Pulp" Fiction" بعد 11 عامًا، فقد خسر مايكل مادسن عددًا من الأدوار السينمائية المهمة التي ربما كانت ستوسع نطاق حياته المهنية، بما في ذلك الأدوار الرئيسية في LA Confidential وNatural Born Killers، وفقًا لما جاء بموقع "الغارديان".وفي حديثه لصحيفة الغارديان عام 2004، أعرب عن إحباطه من بعض زملائه صناع الأفلام لتجاهلهم له في الأدوار، فضلاً عن ما اعتبره نقصًا أوسع نطاقًا في الرعاية داخل مجال صناعة السينما، قائلًا: "عندما كنتُ في حالة يأسٍ شديد وكنتُ على وشك الانهيار، كنتُ أعتقد أن أحد عناصر هوليوود سيحاول إيقافي وإبقائي مستمرًا.. أعني الجميع تقريبًا يعلم أنني أب، لقد حقق الكثيرون أرباحًا طائلة بفضل مشاركتي في مشاريعهم، ولو لهذا السبب فقط. لكن لا، لم يحدث شيء."كما عزا مايكل مادسن عدم انتظام مسيرته المهنية إلى كونه رجلاً خارج الزمن قائلًا: "ربما وُلدتُ في العصر الخطأ أنا أشبه أيام أفلام الأبيض والأسود كان هؤلاء المخرجون آنذاك يتميزون بنوع من الصراحة. كانت العديد من السيناريوهات والحبكات بسيطة للغاية - لقد خلقت نوعًا من البطل المضاد الذي ربما يناسبني أكثر".

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