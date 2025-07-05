بعد الاحتفال بزفافه.. من هو العريس عادل رامي إمام حفيد الزعيم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 10:23 مساءً - احتفل المخرج رامي إمام مساء أمسِ الجمعة الموافق 4 يوليو، بزفاف نجله عادل رامي إمام على مدربة اللياقة فريدة أشرف، في حفل فني ضخم، حضره عددٌ كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي.

وقد تصدّر اسم عادل رامي إمام ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ البداية وإعلانه عن بدء التحضيرات للزفاف، الذي تم أمس وكان حديث مواقع التواصل وترند محركات البحث. وقد أثيرت التساؤلات حول حفيد الزعيم ومعرفة تفاصيل أكثر عنه؛ خاصة في ظل التكتم الشديد والخصوصية التي يفرضها الزعيم وأبناؤه حول أسرتهم.

وسوف نستعرض خلال السطور التالية معلومات عن حفيد الزعيم، والذي يحمل اسمه عادل رامي إمام.

من هو عادل رامي إمام؟

هو الابن الأكبر للمخرج رامي إمام، والحفيد الأول للزعيم عادل إمام والذي يحمل اسمه.

والذي يحمل اسمه. لديه شقيقة تُدعى رقية، وشقيق يُدعى عزالدين. وقد درس عادل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلى خطى والده تخصص في مجال الإخراج.

احتفل بتخرُّجه منذ حوالي 3 سنوات؛ تحديداً عام 2022، وقدّم مشروع تخرُّجه فيلماً قصيراً حمل اسم: "انحدار". والذي يتناول قصة شاب يعاني من الاكتئاب، وذلك بعد فقدان والديه بعد تعرُّضهما لحادث سير. وقد قال عادل إن الفيلم نال إعجاب جده الزعيم عادل إمام .

. كان عادل رامي إمام قد احتفل بخِطبته على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف في يوليو 2023، في حفل اقتصر على المقرّبين. وشارك المقربون صوراً من حفل الخطوبة؛ موجهين لهما رسالة تهنئة، متمنين لهما السعادة في حياتهما، ولم يظهر النجم عادل إمام في أيّة صورة من داخل حفل الخطوبة.

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اطلعي على قبل الاحتفال بزفافه: هكذا تحدث الزعيم عن حفيده عادل رامي إمام

عادل إمام بصحبة أحفاده لأول مرة

عادل إمام ظهر بصحبة أحفاده لأول وآخر مرة، في لقاء نادر مع الإعلامية منى الشرقاوي في برنامج بعنوان: "Yes I Am Famous" عبْر شاشة "MBC مصر"، وتحدث في اللقاء عن اللحظات التي يقضيها مع أحفاده، وكشف عن أسمائهم وهواياتهم. وشهد هذا اللقاء ظهور الحفيد الأكبر عادل رامي إمام لأول مرة، وكان وقتها مازال مراهقاً يبلغ من العمر ما يقارب 17 عاماً.

وكشف عادل إمام خلال اللقاء، أن حفيده الأكبر عادل رامي إمام يهوى كرة القدم، وكان يلعب في نادي برشلونة الأسباني؛ حيث إنه هو وشقيقه عزالدين يذهبان بصحبة والدهما رامي إلى أسبانيا لمشاهدة مباريات برشلونة. كما روى عادل إمام موقفاً طريفاً جمعه بحفيده عادل في أثناء قضاء الأسرة الإجازة الصيفية في منزلهم بالساحل الشمالي.



وقال عادل إمام إن حفيده عادل أو "عدولة" كما يناديه الزعيم، اصطحب أصدقاءه إلى الفيلّا وكانوا يلعبون بصوت عالٍ، في الوقت الذي يريد فيه عادل إمام النوم. ليخرج لهم الزعيم يعنّفهم ويطردهم من المنزل، ولكنه شعر بأن تصرفه تسبب في غضب حفيده عادل، ولاسيّما أنه تعامل معه بشكل غير لائق أمام أصدقائه، ولذلك أحضر عادل إمام حفيده وتأسف له على ما بدر منه.

يرفض عادل إمام مقولة "أعز الوِلد وِلد الوِلد"؛ معتبراً أن معزة الحفيد من معزة الابن؛ متذكراً لحظة ولادة حفيده الأول عادل قائلاً: "عادل أول حفيد ليا، ويوم ما اتولد أبوه هو اللي عيّط مش أنا". فيما تحدث عادل رامي إمام الحفيد، عن أكثر شخصية يحبها لجده في السينما، ألا وهي مرجان في فيلم "مرجان أحمد مرجان"؛ حيث يحبها بسبب تعامل الشخصية مع أولاده وكيف يغضب منهم ثم يصالحهم.

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النجوم في حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

حضر حفل الزفاف عددٌ كبير من النجوم، منهم: يسرا، ليلى علوي، كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، هشام ماجد، أحمد فهمي، يوسف الشريف، ياسمين عبدالعزيز، ياسمين صبري، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، محمد ثروت، هنا الزاهد، إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، الشاعر تامر حسين، عزيز الشافعي، محمد حماقي، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج معتز التوني، وغيرهم من النجوم الذين حرَصوا على التقاط صور تذكارية مع العروسين.

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كما أشعل الأجواء الفنان أحمد سعد بالغناء، وتفاعل معه عم العريس الفنان محمد إمام، والذي ظهر برفقة بناته في لحظة مرحة، ورقصوا فيها على أنغام "اليوم الحلو ده"، وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع بشكلٍ كبير؛ خاصةً وأنه يُعَد الظهور الأول لبنات محمد إمام في الإعلام، وذلك لأنه يحرص على إبعاد عائلته عن الأضواء للاستمتاع بحياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء والشهرة.

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هل تواجد الزعيم في زفاف حفيده؟

الجدير بالذكر أن حفل زفاف عادل رامي إمام تصدّر الترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول صورة للزعيم عادل إمام مع الفنانة ‏يسرا، واتضح فيما بعد أن هذه الصورة مفبركة. تساءل عدد كبير من الجمهور عن تواجد الفنان عادل إمام في زفاف حفيده، وترددت أنباء ‏تفيد أنه بالفعل كان متواجداً في الحفل الذي أُقيم في مكان بالقرب من منزله، ودخل للحفل وسط حراسة مشددة، وكان بعيداً تماماً عن تجمع ‏النجوم والمشاهير. ‏

وعلى الرغم من انتشار هذه الأخبار، لكن الأسرة لم ترد على ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، ولم يتم نشر أي صور له برفقة أبنائه أو ‏العروسين، وذلك في إطار حرص عائلة الزعيم على الحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية للعائلة.‏

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