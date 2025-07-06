بعد يومٍ واحدٍ من وفاة ديوغو جوتا.. لاعب كرة قدم بين الحياة والموت بعد حادث سيارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 11:54 صباحاً - لم يفق جمهور لعية كرة القدم واللاعبون من الوفاة المفاجئة والمأساوية لنجم ليفربول ديوغو جوتا، حتى حلَّت حادثة جديدة بعد يوم واحد من وفاة جوتا وبنفس السيناريو، حيث تعرض اللاعب البولندي لكرة القدم؛ كساويري جيزفسكي لحادث سيارة أسفر عنه وفاة شقيقته الكبرى بينما هو يصارع من أجل الحياة في حالة حرجة في المستشفى.

لاعب كرة بولندي بين الحياة والموت

كان كساويري جيزفسكي، البالغ من العمر 17 عاماً، لاعب نادي ليجيا وارسو، ببولندا، يقود سيارة في جوسليتشي، بالقرب من مدينة بلوك في وسط بولندا. وأثناء قيادته، انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بشجرة، مما أودى بحياة شقيقته بشكل مأساوي.

سارع رجال الإطفاء ورجال الشرطة وطاقم سيارة إسعاف وطائرة إسعاف جوي للتدخل، لكن الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً تُوفيت في مكان الحادث رغم محاولات الإنعاش. وصرح نادي ليجيا في بيان: "لاعب نادي ليجيا تحت 17 عاماً كساويري جيزفسكي يرقد في المستشفى في حالة حرجة إثر حادث سيارة مأساوي أودى بحياة شقيقته. يتقدم مجلس الإدارة وموظفو النادي وزملاؤه ومدربو الأكاديمية بأحر التعازي لوالدي كساويري ويشاركونهم حزنهم. سنقدم كل الدعم الممكن للاعبنا وعائلته. كساويري، النادي بأكمله معك".

هذا ولم تحدد الشرطة هوية سائق السيارة، وعن أسباب الحادث فتبقى غير معروفة، ولكن وفقاً للنتائج الأولية، لم تكن السيارة تسير بسرعة عالية.

ومن الجدير بالذكر أن "جيزفسكي" يلعب مع فريق ليجيا تحت 17 عاماً، ومثّل بلاده في نفس الفئة الخريف الماضي، حيث لعب مباراتين وديتين ضد ألبانيا.

للمزيد من الأخبار: لماذا تغيب رونالدو عن جنازة ديوغو جوتا وشقيقه؟

وفاة ديوغو جوتا لاعب منتخب البرتغال

https://www.instagram.com/p/DLo30taIBsp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLo30taIBsp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLo30taIBsp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

توفي النجم البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمرٍ يناهز 28 عاماً، صباح يوم الخميس الماضي، إثر حادث سير مروِّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا، وجاء الحادث بعد أيام من حفل زفافه. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحادث وقع عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا برفقة شقيقه أندريه (26 عاماً)، وهو لاعب كرة قدم أيضاً، عن مسارها؛ ما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها. وأكد شهود عيان، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعاً في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعَّب من عملية الإنقاذ. ونعى جمهور ديوغو جوتا، لاعب منتخب البرتغال على مواقع التواصل الاجتماعي حزناً عليه.

قد ترغبين في معرفة وفاة نجم ليفربول ديوغو جوتا إثر حادث سير مروّع .. بعد أيام من حفل زفافه

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام الخليج 365

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا تيك توك الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» الخليج 365 فن