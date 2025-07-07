منى زكي تدعم جنا عمرو دياب: “دموعي نزلت بجد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعلت النجمة منى زكي مع أحدث ظهور للهضبة عمرو دياب وابنته جنا، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، وثّق لحظة أداء الثنائي أغنيتهما الجديدة “خطفوني” خلال حفل دياب الأخير في الساحل الشمالي.

ووجّهت منى زكي رسالة مؤثرة جاء فيها: “مبروك لعمرو دياب وفخورة جدًا بجنا.. المشهد ده خلّى دموعي تنزل بجد، منتظرة أشوفك بتوصلي لأعلى الأماكن”، في تعبير صادق عن دعمها الكبير لموهبة جنا المتصاعدة.

وكان عمرو دياب قد أطلق أولى حفلات ألبومه الجديد “ابتدينا” في الساحل الشمالي، حيث شاركته ابنته جنا للمرة الأولى على المسرح بأداء أغنية “خطفوني”، التي سجّلاها سويًا ضمن الألبوم، لتكون بمثابة انطلاقتها الفنية كمغنية شابة.

وفي لفتة أبوية دافئة، قال دياب أمام الجمهور: “بقالي عمر طويل بغني بس ما كنتش أتخيل إن بنتي تغني معايا في يوم.. بس بصراحة هي أشطر مني، بتغني وتألف وتلحن وتلعب بيانو”، كما صعد ابنه عبدالله ليشاركه الغناء في أغنية “يلا”، ما أضفى على الحفل طابعًا عائليًا مميزًا.