شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بأغنية "ماليش بديل" للهضبة.. امتداد لأغانى عمرو دياب فى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الهضبة عمرو دياب متصدرا بأحدث ألبوماته الغنائية، والذى يحمل عنوان "ابتدينا"، التريند والكل يتحدث عن الأغانى والكلمات، وطرحه عبر موقع "يوتيوب"، الخميس الماضى، ونال إشادات واسعة من قبل الجميع.

وأحدث الهضبة ضجة كبيرة بسبب ألبومه الجديد ومن الأغانى التي تحدث عنها الجميع أغنية "ماليش بديل" من كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكى، وأنها عادت بهم إلى الماضى لألبومات عمرو دياب القديمة ونوستالجيا الذكريات، وأنها امتداد لأغانى الهضبة التي تعلقوا بها في الصغر، وقد حققت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة منذ طرح الألبوم.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.