ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ فاهد نجل الفنانة الإماراتية أحلام.

زوظهر فاهد في الفيديو وهو يعزف على العود ويغنّي بإحساس عالٍ، ما أثار اعجاب المتابعين الذين أثنوا على موهبته ولفتوا إلى أنه ورثها من والدته الفنانة أحلام.

وبدورها أعبرت أحلام عن فخرها بنجلها وموهبته، إذ أعادت نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على الإنترنت، استعرض فيه موهبة فاهد بسعادة وفخر، وكتبت تعليقا لافتا قالت فيه: "انت اللي قطعة من روحي وقلبي… ما شاء الله، فديت هالوجه".

وتساءل متابعو أحلام بشكل واسع عبر تعليقاتهم عما إذا كان ابنها ينوي دخول المجال الفني كوالدته، أو أنها فقط موهبة.

كانت هذه تفاصيل خبر فاهد ابن أحلام يلفت الأنظار بموهبته.. وهي تعبر عن فخرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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