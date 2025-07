شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Legend Of The Happy Worker لـ ديفيد لينش بمهرجان لوكارنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان لوكارنو السينمائى عن عرض فيلم Legend Of The Happy Worker آخر فيلم يشارك فيه المخرج والنجم العالمى الراحل ديفيد لينش، ليكون أول عرض للفيلم ضمن فعاليات المهرجان.

اشتهر لينش بأعمال كلاسيكية ثاقبة مثل المسلسل التليفزيوني Twin Peaks بالإضافة إلى أفلام مثل Dune، و The Elephant Man ، وكان قد توفي لينش في منزل ابنته في لوس أنجلوس في يناير الماضى، بعد إخلائه خلال حرائق الغابات التي شهدتها المدينة. كان عمره 78 عامًا.

وأفادت صحيفة هوليوود ريبورتر في مقال لها أن العرض الأول للفيلم سيُقام خارج إطار المسابقة الرسمية في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، الذي يُقام في سويسرا من 6 إلى 16 أغسطس المقبل، ولم يُعلن عن موعد العرض الأول للفيلم بعد.

وعلى الرغم من أنه لم يُخرج أي شيء منذ Twin Peaks: The Return الذى طرح عام 2017، إلا أنه شارك في مشاريع مثل دراما ستيفن سبيلبرغ The Fabelmans عام 2022، ويُنسب إليه الفضل كمنتج منفذ لفيلم Legend Of The Happy Worker ، وهو دراما من إخراج دواين دونهام، الذي عمل كمحرر في مسلسل "توين بيكس".

فيلم Legend Of The Happy Worker من بطولة جوش وايتهاوس، وتوماس هادن تشيرش وكولم ميني ، ويتبع جو الذي يُكافح لإنقاذ ما بناه هو وآخرون لسنوات".