كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 10:19 صباحاً - حققت الدراما التركية مكانة متقدمة بين أنواع الدراما العربية والعالمية، حيث وصلت أشهر المسلسلات التركية إلى العالمية بسبب أحداث قصصها الدرامية المثيرة وأبطالها الذين أصبحوا في منافسة واضحة مع ألمع نجوم العالم.

هذه المسلسلات حققت شعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، وتُرجمت إلى العديد من اللغات، مما ساهم في انتشارها ونجاحها.كذلك أبطال الدراما التركية أصبحوا من نجوم الصف الأول عالميأً وحققوا قاعدة جماهيرية لا يستهان بها.

نرصد لك أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحًا عالميًا.

مسلسل "قيامة أرطغرل" هو مسلسل تاريخي تدور أحداثه حول حياة أرطغرل، والد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية. المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي والعالم أجمع، وتمت دبلجته إلى العديد من اللغات. وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان إلى جانب باقة كبيرة من أهم نجوم تركيا.

مسلسل حريم السلطان

تدور أحداث مسلسل "حريم السلطان" حول حياة السلطان سليمان القانوني وحريمه، ويعرض الصراعات السياسية والعاطفية في عصره. وهو مسلسل تاريخي حقق نسبة مشاهدات ضخمة جداً ووصل إلى العالمية بسبب قصته وأحداثه المثيرة ويتكون من أربعة أجزاء، وقد تم إنتاج جزء خامس يحمل اسم "السلطانة كوسيم". وهو من بطولة خالد إرغنتش، نور فتاح أوغلو، مريم أوزرلي وغيرهم الكثير.

مسلسل حب أعمى

مسلسل درامي رومانسي يتناول قصة حب مستحيلة بين شاب وفتاة من طبقتين مختلفتين. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة "إيمي" العالمية. وهو من بطولة بوراك اوزجيفيت، نسليهان أتاغول، فهرية أفجان، وقد صدر مسلسل "حب أعمى" بجزئين.

إليكم مسلسل تركي جديد بطولة خالد أوزغور.. نجم المتوحش

مسلسل مهند ونور

مسلسل "مهند ونور" من أشهر المسلسلات التركية التي وصلت إلى العالمية، وهو مسلسل درامي رومانسي حقق نجاحًا كبيرًا حول العالم، وتمت دبلجته إلى العديد من اللهجات العربية. تم عرضه لأول مرة في عام 2005. تدور أحداث المسلسل حول قصة حب بين "نور" و"مهند"، حيث تتزوج نور من مهند بناءً على طلب جدهما فكري بك، على الرغم من أن مهند كان يحب فتاة أخرى تُدعى نهال. ويحاول مهند التقرب من نور بعد الزواج، لكنه يواجه صعوبة في نسيان نهال. أحداث المسلسل تتضمن العديد من الصراعات والتحديات التي تواجه نور ومهند. وهو من بطولة سونغول أودين وكيفانتش تاتليتوغ.

مسلسل سيلا

مسلسل درامي يحكي قصة فتاة تُدعى سيلا، يتم إعادتها إلى جذورها من خلال قصة حب مع شخص من قريتها. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة أفضل مسلسل درامي في حفل توزيع جوائز "إيمي". وهو من بطولة جانسو ديري ومحمد عاكف بوداك.

مسلسل أسميتها فريحة

مسلسل "أسميتها فريحة" هو مسلسل درامي تدور أحداثه حول فتاة شابة وجميلة اسمها فريحة يلماز وهي ابنة بواب لإحدى العمارات. تذهب إلى جامعة حيث يدرس أيضاً شاب وسيم اسمه أمير صراف أوغلو، الذي لا يقع في الحب عادة لكثرة تعلق الفتيات به، حتى وقع في حب فريحة للوهلة الأولى وهي فتاة تحاول التغلب على الصعاب في حياتها. ويتكون المسلسل من ثلاتة أجزاء وهو من بطولة هازال كايا وشاتاي أولوسوي.

مسلسل على مر الزمان

مسلسل درامي يحكي قصة عائلة تركية خلال فترة زمنية معينة. فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل درامي في حفل توزيع جوائز سيول الدولية للدراما. تدور قصة مسلسل "على مر الزمان" حول حياة القبطان علي أكارسو الذي يجد نفسه في صراع عاطفي بين عائلته في الوطن وحبه لامرأة التقى بها خلال سفره الطويل، وتُدعى كارولين. تبدأ القصة عام 1967 في تركيا، حيث تعيش عائلة أكارسو فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على حياتهم. وهو من بطولة أركان بتككيا وعائشة بينجول.

يمكنك الاضطلاع أيضاً على نهاية السلسلة الدرامية.. تعرفوا على الموعد النهائي للحلقة الأخيرة من مسلسل طائر الرفراف

مسلسل طائر الرفراف

بعد بث الموسم الأول من مسلسل "طائر الرفراف" في 23 سبتمبر 2022 إلى 9 يونيو 2023 حقق مشاهدات عالمية كانت تفتقدها الدرامة التركية، كما حققت الحلقة الأخيرة منه نسب مشاهدات "تاريخية"، واعتلت المركز الأول في أكثر الحلقات الأخيرة مشاهدة بين المسلسلات التركية. تدور قصة المسلسل حول عائلتين ينتميان إلى طبقات اجتماعية مُختلفة: عائلة فريد كورهان، الفتى المدلل الذي يتمتع بثراء فاحش، ويجلب المتاعب لعائلته التي تتمتع بصيت واسع في اسطنبول، لذلك قرروا أن يزوجوه إلى فتاة تنتمي إلى عائلة بسيطة من مدينة غازي عنتاب، وتدعى هذه الفتاة سيران وتزوج الاثنان رغمًا عنهما بأمر من العائلتين. وهو من بطولة عفراء ساراتش ومارت رمضان ديمير.

لقد أثبتت الدراما التركية أنها قادرة على المنافسة في السوق العالمي من خلال أعمال جمعت بين جودة الإنتاج، وتنوع القصص، وتميز الأداء، ومع تنامي الاهتمام العالمي بها، يبدو أن مستقبل الدراما التركية يحمل مزيدًا من التألق والانتشار، في عالم لم تعد فيه اللغة أو الحدود عائقًا أمام الفن، برأيك ما هو المسلسل الأكثر نجاحا وتأثيرا؟.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».